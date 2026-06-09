ΗΠΑ: «Ξεπάγωσαν» 3 δισ. δολάρια για το Ιράν με αντάλλαγμα να σταματήσει η επίθεση στο Ισραήλ
Μεταφέρθηκαν με πτήση από το Άμπου Ντάμπι
Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο KAN.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη παρά τους ενεργούς περιορισμούς στον εναέριο χώρο.
BIG: Iran agreed to halt fire against Israel after the US unfroze $3 billion in Iranian assets, flown from Abu Dhabi to Tehran despite active airspace restrictions — according to an IRGC-affiliated news agency.
The deal was brokered via a Qatari delegation, with the US also… pic.twitter.com/54cZuJeQrg— Clash Report (@clashreport) June 9, 2026
Η συμφωνία επιτεύχθηκε μέσω αντιπροσωπείας του Κατάρ, με τις ΗΠΑ να υπόσχονται επίσης ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.
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