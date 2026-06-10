Γαλλία – Υπόθεση Lyhanna: Ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά είχε κατηγορηθεί για βιασμό από εγγονή του το 2013

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία, καθώς σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά, είχε κατηγορηθεί το 2013 για βιασμό από μία από τις εγγονές του.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει νέο βάρος στην ήδη ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, ενώ οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.

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Την είδηση αυτή επιβεβαίωσε το δίκτυο BFMTV από δικαστική πηγή, επαληθεύοντας σχετικές πληροφορίες του σταθμού RTL. Η καταγγελία αφορά μία από τις εγγονές του, η οποία δεν είναι κόρη του Ζερόμ Μπαρελά.

Η καταγγέλλουσα, η οποία σήμερα είναι 26 ετών, είχε καταγγείλει τότε πολλαπλά περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα όταν η ίδια ήταν μεταξύ 10 και 13 ετών, στο σπίτι του παππού της, κατά την περίοδο μεταξύ 2010 και 2013. Ο πατέρας του Ζερόμ Μπαρελά εξετάστηκε από τις δικαστικές αρχές, αλλά δεν του ασκήθηκε ποτέ επίσημη δίωξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Μετά από οκτώ χρόνια ερευνών, στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, εκδόθηκε τελικά απαλλακτικό βούλευμα από τον ίδιο ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση.

Υπό κράτηση και ο αδελφός του Μπαρελά

Σημειώνεται ότι και ο αδελφός του Ζερόμ Μπαρελά τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση τη Δευτέρα (08.06.2026) για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα της Ος στη Γαλλία, Κλεμάνς Μάγιερ, ο άνδρας ερευνάται για «βιασμό ανηλίκου άνω των 15 ετών», «βιασμό συζύγου ή συντρόφου», «παράνομη κράτηση» και «επανειλημμένες απειλές θανάτου κατά συντρόφου». Οι φερόμενες πράξεις φέρεται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2007-2017.

Όπως μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγέλλουσα είναι πρώην σύντροφός του, η οποία υπέβαλε μήνυση το 2024. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέλφια δεν διατηρούσαν πλέον οικογενειακές σχέσεις.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η 11χρονη Lyhanna εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου από την πόλη Φλεράνς, στο διαμέρισμα Ζερς της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του Ζερόμ Μπαρέλα λίγο μετά την αποχώρησή της από το σχολείο.

Ο Μπαρελά συνελήφθη το επόμενο πρωί και αργότερα προφυλακίστηκε με κατηγορίες για απαγωγή και παράνομη κράτηση. Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας δεν προέβη σε καμία δήλωση ούτε απάντησε στις ερωτήσεις των αρχών.

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Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της ανήλικης, η σορός του κοριτσιού εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σιλό αποθήκευσης σιτηρών στην περιοχή Πουϊκασκιέ, περίπου 15 χλμ από τη Φλεράνς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, είχαν κατατεθεί σε βάρος του έξι καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε ανηλίκους, οι οποίες είτε αρχειοθετήθηκαν είτε δεν οδήγησαν σε ανάκρισή του. Επιπλέον, υπήρξαν δύο επίσημες αναφορές και μία πειθαρχική κύρωση.

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Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν πυροδοτήσει ευρεία δημόσια συζήτηση για πιθανές παραλείψεις και αδυναμίες του γαλλικού δικαστικού συστήματος στη διαχείριση σοβαρών καταγγελιών.