Πέθανε ο ηθοποιός Άντονι Γκουιντέρα σε ηλικία 65 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Άντονι Γκουιντέρα, λόγω επιπλοκών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Σε μερικές από τις πιο εμπορικές παραγωγές του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 άφησε ο ηθοποιός το στίγμα του, όπως το “Νονός 3” και το “Species”.

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Από τον περασμένο Μάιο ο ηθοποιός νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Ο Άντονι Γκουιντέρα παρέμεινε σε μηχανική υποστήριξη για περίπου τρεις εβδομάδες, πριν καταλήξει.

Μιλώντας στο TMZ η σύζυγος του επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του. Έπειτα, μέσα από ανάρτηση της στα social media, εξέφρασε την οδύνη της για την απώλεια του συζύγου της, ζητώντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του φίλοι και γνωστοί.

Η καλλιτεχνική πορεία του Άντονι Γκουιντέρα

Το 1990 ξεκίνησε η κινηματογραφική πορεία του Άντονι Γκουιντέρα, όταν εμφανίστηκε στην ταινία “Ο Νονός ΙΙΙ” του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Η συμμετοχή του στην εμβληματική παραγωγή αποτέλεσε το εφαλτήριο για μια σειρά εμφανίσεων σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 1990.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως το «Baywatch», το «Star Trek: Deep Space Nine» και το «Valley of the Dolls», ενώ το 1995 έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Species».

Η συγκεκριμένη ταινία του χάρισε και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της καριέρας του, καθώς τιμήθηκε με MTV Movie Award στην κατηγορία «Καλύτερο Κινηματογραφικό Φιλί», για τη σκηνή που μοιράστηκε με τη Νατάσα Χένστριτζ.