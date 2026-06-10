Ο Άδωνις Γεωργιάδης κράτησε αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» για τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ παράλληλα οι διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό.

Στα Παραπολιτικά 90,1 FM μίλησε ο υπουργός Υγείας την Τετάρτη (10/06), όπου υπερασπίστηκε τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ χαρακτήρισε λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον ίδιο.

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Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σχολίασε και τον Αλέξη Τσίπρα, αναγνωρίζοντας την στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, ο Αντώνης Σαμαράς «δεν είναι ακροδεξιός διότι υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας». Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «το είχε προσχεδιάσει» και «τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά», αφήνοντας αιχμές για τις μετακινήσεις και τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

«Οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους εσωκομματικής απαξίωσης»

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ, μάλλον διατυπώθηκε «εκ παραδρομής», διαφοροποιούμενος από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «δεν είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς» επιμένοντας ότι «οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους εσωκομματικής απαξίωσης».

«Πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη»

Έπειτα ο κ. Γεωργιάδης διαφώνησε με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να προχωρήσει σε τέτοια κίνηση, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι την θεωρεί λανθασμένη. «Πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη», είπε, προσθέτοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

«Ο Τσίπρας τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά»

Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Τον παραδέχομαι. Το είχε προσχεδιάσει, τους ξεφλούδισε όλους σαν αβγά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός κινήθηκε