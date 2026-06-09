Τραμπ για την κατάρριψη Apache από το Ιράν: «Δεν είναι και τόσο σημαντικό»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal, ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου, λέγοντας ότι «δεν ήταν κάτι σπουδαίο».

«Ο πιλότος είναι καλά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι λεπτομέρειες του περιστατικού είναι «πολύ διαφορετικές από ό,τι νομίζετε». Το πλήρωμα του ελικοπτέρου λαμβάνει ιατρική περίθαλψη και η κατάστασή του ήταν σταθερή.

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Νωρίτερα, ο Τραμπ τόνισε πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.