Νέο χάος στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρριψη του Apache – Ιράν: “Παραβίαση κυριαρχίας” τα αμερικανικά χτυπήματα

Σε κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οδηγούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε χτυπώντας αμερικάνικες βάσεις με πυράυλους και drones σε χώρες του Κόλπου.

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«Παραβίαση κυριαρχίας»: Η πρώτη αντίδραση του Ιράν στα αμερικανικά πλήγματα

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση μετά τα αντίποινα των ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτηρίζει τα νέα αμερικανικά πλήγματα «παραβίαση κυριαρχίας».

«Οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν συνιστούν σαφή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας» ανέφερε μεταξύ άλλων το υπουργείο Εξωτερικών και προειδοποίησε τις χώρες της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι ενδέχεται να στοχοποιηθούν εάν το Ιράν δεχθεί ξανά επίθεση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή που χρησίμευσαν ως πηγή αυτών των επιθέσεων», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν θα διστάσει να στοχεύσει την πηγή των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση σύμφωνα με το CNNi.

Λίγο πριν την απάντηση της Τεχεράνης στα αμερικανικά πλήγματα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι «οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα της χώρας του και διεμήνυσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αφήσουν καμία απειλή αναπάντητη». Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, ανταποδίδοντας βομβαρδισμούς αυτών των ΗΠΑ εναντίον στόχων στο νότιο τμήμα της ιρανικής επικράτειας, κατά μήκος των ακτών στο στενό του Ορμούζ -νέα ανάφλεξη στην περιοχή, μετά τη συντριβή αμερικανικού ελικοπτέρου η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε στην Τεχεράνη.

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες το πρωί πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε «πολύ καλή συμφωνία» για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, δίνοντας μάλιστα χρονοδιάγραμμα, «δύο ως τριών ημερών».

Η όποια αισιοδοξία διαγράφτηκε αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο AH-64 Apache καταρρίφθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και διαμηνύοντας πως θα ακολουθούσε η προσήκουσα κατ’ αυτόν ανταπόδοση.

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Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε πως προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία. Ενώ στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως αντιμετώπιζαν «εναέριους εχθρικούς στόχους», χωρίς να ξεκαθαρίσουν ως αυτό το στάδιο σε ποιον επιρρίπτουν την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

🔴 A scene of at least 11 long-range solid-fuel missiles being launched against US targets in the region during Iran's morning missile strikes



🔺The moment the warhead separates from the propellant is also clearly visible. pic.twitter.com/JqCmHLfXs7 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 10, 2026

Bahrain, Jordan, Kuwait…

TRUMP MISLED. IRAN ISN'T DOWN AND OUT.

IRAN has taken a major step on the escalation ladder and it is releasing video evidence (see below) of attacks on U.S. bases!!!

IRGC has claimed attacks on the

1. US Fifth Fleet base in Bahrain

2. Al-Azraq Air… pic.twitter.com/BDbEM7NUKs— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 10, 2026

Βανς: «Πολύ κοντά» οι ΗΠΑ σε συμφωνία με το Ιράν

Τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ πως ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αντιμετωπίζει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «σε μακροπρόθεσμη βάση», επανέλαβε ο Τζέι Ντι Βανς.

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«Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε θέση να πετύχουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες από οικονομικής άποψης και που θα αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όχι μόνο τώρα, όχι μόνο όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος, αλλά και μακροπρόθεσμα. Σε τέτοιο βαθμό ώστε τα παιδιά μου, όταν ενηλικιωθούν, να μπορούν να πουν: “Το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο”», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη στην εκπομπή «CBS Sunday Morning».

«Αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής μας. Και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξή του. Ωστόσο, έχουμε ακόμη αρκετή δουλειά να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η συμφωνία θα μπορούσε «απολύτως» να επιτευχθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η συμφωνία μπορεί να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αλλά μπορεί επίσης να χρειαστούν μήνες», ανέφερε.

Ο Βανς δήλωσε ακόμη ότι δεν θεωρεί πως η Τεχεράνη επιχειρεί να κερδίσει χρόνο ή να παραπλανήσει τον πρόεδρο Τραμπ.

Παρόμοια αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε νωρίς το πρωί της Τρίτης ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στα «τελευταία τους στάδια» και ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες «δύο ή τρεις ημέρες».

Ωστόσο, αργότερα ο Τραμπ υποστήριξε ότι Ιρανοί κατέρριψαν το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache που συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στα Στενά του Ορμούζ και διαμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν. Οι απαντήσεις αυτές, ήρθαν τη νύχτα της Τρίτης και ακολούθησε νέα ανταλλαγή πυρών με το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης.