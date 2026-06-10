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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027, η ΝΔ δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027, η ΝΔ δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:23

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ομιλία το απόγευμα της Τετάρτης 10/6 στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Συγκεκριμένα, η ΠΕ συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

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