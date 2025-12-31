Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: To 2025 ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε 60.000 αεροπορικές βόμβες και 100.000 drones

Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές

Ουκρανία: To 2025 ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε 60.000 αεροπορικές βόμβες και 100.000 drones
epa12431956 A handout photo made available by the State Emergency Service shows Ukrainian rescuers working at the site of a Russian strike in Lviv, Ukraine, 05 October 2025. According to the State Emergency Service report, at least five people died and dozens were injured after Russia launched an overnight attack on Ukraine with more than 50 missiles of different types and 500 shock drones. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa, and Kirovohrad regions experienced a massive combined attack overnight. EPA/STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT 97889HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
DEBATER NEWSROOM

Το 2025 ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας 60.000 αεροπορικές βόμβες, περίπου 2.400 πυραύλους και περίπου 100.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ουκρανικού μέσου United24.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, καθημερινά πάνω από το έδαφος της χώρας καταγράφονταν χιλιάδες αεροπορικοί στόχοι.

Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές. Πιο συχνά ήχησαν στις περιοχές του Χαρκόβου (2.020 φορές) , της Ζαπορίζια (1.807 φορές) , του Σούμι (1.793 φορές), του Ντνιεπροπετρόφσκ (1.658 φορές) , του Ντονέτσκ (1.419 φορές).

«Κάθε μέρα έφερνε νέες καταστροφές και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οι συνεχείς επιθέσεις κατέστρεφαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, μετατρέποντας την ζωή των ανθρώπων σε αγώνα για την επιβίωση».

