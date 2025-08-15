Ουκρανία: Προειδοποιήσεις για επιθέσεις από την Ρωσία την ώρα της συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Την ώρα που ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ειδοποιούσε τους πολίτες για την απειλή εχθρικών αεροσκαφών και drones.

Συγκεκριμένα, την ώρα που Τραμπ και Πούτιν έβγαζαν τις καθιερωμένες φωτογραφίες η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε πως drones είχαν εντοπιστεί στα ανατολικά του Ντνίπρο, να κατευθύνονται βόρεια, και ότι ρωσικά αεροσκάφη ήταν ενεργά στα βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά.

Λίγο αργότερα, με ανάρτηση στο Telegram η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε: «Εχθρικά UAV από τις περιοχές Κουρσκ και Μπελγκόροντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τα βόρεια και νότια της περιφέρειας Σουμ, βόρεια της περιφέρειας Χάρκοβο».