Ουκρανία: Κίνδυνος κατάρρευσης της σαρκοφάγου του Τσερνόμπιλ σε νέα πυραυλική επίθεση

Οι αρχές στην Ουκρανία έχουν σημάνει συναγερμό για την κατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Τσέρνομπιλ, ο οποίος βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Πρόσφατα, ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, Σεργκέι Ταρακάνοφ, μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο και είπε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη αν σημειωθεί τυχόν επίθεση στην περιοχή.

«Εάν ένας πύραυλος ή ένα drone το χτυπήσει άμεσα ή ακόμα και προσγειωθεί κάπου κοντά – για παράδειγμα, ένας βαλλιστικός πύραυλος Iskander, ο Θεός να μας φυλάξει – θα προκαλέσει έναν μικρό σεισμό στην περιοχή», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

«Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το στέγαστρο θα παραμείνει όρθιο μετά από αυτό. Αυτή είναι η κύρια απειλή», πρόσθεσε στην συνέχεια.

Η σαρκοφάγος

Τα ερείπια του πυρηνικού σταθμού είναι προστατευμένα από ένα εσωτερικό κέλυφος κατασκευασμένο από χάλυβα και σκυρόδεμα, γνωστό ως «σαρκοφάγος», που χτίστηκε βιαστικά μετά το πυρηνικό ατύχημα του 1986. Επιπλέον, υπάρχει ένα σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας εξωτερικό κέλυφος, το «Νέο Περίβλημα Ασφαλείας» (NSC).

Το Νέο Περίβλημα Ασφαλείας υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Φεβρουάριο, η οποία προκάλεσε μια εκτεταμένη πυρκαγιά στην εξωτερική επένδυση της χαλύβδινης κατασκευής.

«Το Νέο Περίβλημα Ασφαλείας έχει χάσει αρκετές από τις βασικές του λειτουργίες. Και καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία ή τέσσερα χρόνια για να αποκατασταθούν αυτές οι λειτουργίες», δήλωσε ο κ. Ταρακάνοφ. Είπε επίσης ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν «σταθερά και εντός των φυσιολογικών ορίων».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι μια αποστολή επιθεώρησης διαπίστωσε ότι το περίβλημα είχε «απωλέσει τις βασικές λειτουργίες ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να συγκρατεί τα ραδιενεργά υλικά, αλλά ότι δεν υπήρξε μόνιμη ζημιά στις φέρουσες κατασκευές ή στα συστήματα παρακολούθησης».

Η οπή που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του drone έχει καλυφθεί με προστατευτικό πλέγμα, εξήγησε ο κ. Ταρακάνοφ, αλλά 300 μικρές οπές που άνοιξαν οι πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πρέπει ακόμη να καλυφθούν.

Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το εργοστάσιο στην αρχή της εισβολής του το 2022, πριν αποσυρθεί λίγες εβδομάδες αργότερα.