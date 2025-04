Με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα (26.04) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποσχέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει το Κίεβο στις διπλωματικές προσπάθειες για μια συμφωνία με τη Ρωσία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu