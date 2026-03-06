Ομοβροντία επιθέσεων από το Ιράν στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη, Βηρυττό

Εντείνεται και διευρύνεται σε όλα τα μέτωπα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μπήκε στην έβδομη ημέρα του, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να σφυροκοπούν το Ιράν και την Τεχεράνη να εξαπολύει επιθέσεις τόσο προς το Ισραήλ, όσο και προς τις χώρες του Κόλπου.

Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη και ίσως ακόμη πιο σκληρή φάση του, εξέλιξη που μετέφεραν στο Reuters δύο πηγές με γνώση των στρατιωτικών σχεδιασμών του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πηγές, αυτή η νέα φάση θα περιλαμβάνει επιθέσεις σε καταφύγια αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και εξοπλισμού.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη μία επιδιώκει, όπως δήλωσε, να έχει λόγο στην επιλογή της νέας, μεταπολεμικής ηγεσίας του Ιράν, ενώ άναψε το πράσινο φως σε ένα «αντάρτικο» των Κούρδων κατά της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο κατά την υποδοχή της Ίντερ Μαϊάμι, προειδοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης να παραδοθούν ή να αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο».

Είπε επίσης ότι είναι «πολύ αργά» για το Ιράν να διαπραγματευτεί και κάλεσε τους διπλωμάτες του σε όλο τον κόσμο να αποστατήσουν και να σταθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Το πολεμικό κλίμα ενισχύουν οι πληροφορίες ότι ένοπλες ομάδες Κούρδων, που δρουν στα σύνορα Ιράκ – Ιράν προετοιμάζουν χερσαία επιχείρηση κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, με την Κίνα να διαπραγματεύεται με το Ιράν την ασφαλή διέλευση των πλοίων της.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Τελ Αβίβ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

«Η επιχείρηση συμπεριλαμβάνει συνδυαστική επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς και την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων Χαϊμπάρ εναντίον στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ», αναφέρει ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα και εκρήξεις στην Τεχεράνη

Το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη νωρίς την Παρασκευή, στοχεύοντας «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα μεγάλης κλίμακας «κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε στρατιωτική ανακοίνωση.

Επιπλέον, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν δυνατές εκρήξεις και ήχους από αεροσκάφη που ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.

«Ο ήχος αρκετών εκρήξεων από πυραύλους και αεροπορικές επιδρομές ακούστηκε από τις κεντρικές, ανατολικές και δυτικές περιοχές της Τεχεράνης», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

Πυρά πυροβολικού και ρουκέτες σε θέσεις του στρατού του Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (…) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολά σε ανακοινωθέν της.

Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, περί τις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν.

Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα, ή υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

«Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα.

Βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο – Νύχτα τρόμου στη Βηρυτό

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ.

Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επίσης, ισραηλινή στρατιωτική προειδοποίηση για εκκένωση σχεδόν ολόκληρης της νότιας Βηρυτού προκάλεσε σκηνές χάους και πανικού το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, καθώς δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, χιλιάδες κάτοικοι μπλόκαραν τους δρόμους προσπαθώντας να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Είδα ανθρώπους να τρέχουν έξω από τα κτίριά τους ξυπόλητοι», δήλωσε στο CNN ιδιοκτήτης ανθοπωλείου ονόματι Χουσεΐν.

Αλλά η διαφυγή παρεμποδίστηκε από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την προτεραιότητα της απομάκρυνσης των ηλικιωμένων και ανθρώπων με κινητικά προβλήματα.

Εκρήξεις άρχισαν να συγκλονίζουν τη νότια Βηρυτό μέσα τη νύχτα και συνεχίστηκαν μέχρι και λίγο πριν.

Εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι

Εκρήξεις συγκλόνισαν το Αμπού Ντάμπι το βράδυ της Πέμπτης -οι κάτοικοι άκουσαν δυνατούς θορύβους και έλαβαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για απειλή πυραύλων. Explosions rocked Abu Dhabi on Thursday evening — residents heard loud bangs and received emergency alerts about a missile threat



The UAE Ministry of Interior sent warnings across all emirates (including Dubai and Fujairah): seek shelter in safe places and avoid open areas.… pic.twitter.com/mwyBqhtneo— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε προειδοποιήσεις σε όλα τα εμιράτα (συμπεριλαμβανομένων του Ντουμπάι και του Φουτζαΐρα): να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλή μέρη και να αποφύγουν τις ανοιχτές περιοχές.

Βίντεο κατέγραψαν την Πέμπτη μαύρο καπνό πάνω από την παγκοσμίου φήμης Yas Marina στο Αμπού Ντάμπι, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. JUST NU: Abu Dhabi attackerat!



Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh— Existenz.se (@Existenzse) March 5, 2026

Δυο ξενοδοχεία χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δυο ξενοδοχεία και πολυκατοικία χτυπήθηκαν σε ιρανική επιδρομή στην πρωτεύουσα Μανάμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, πάντως όχι θύματα. تصحيح .. وزارة الداخلية : العدوان الإيراني يستهدف فندق ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة ، دون وقوع خسائر في الأرواح ، فيما تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين. pic.twitter.com/7CQftpaR7P— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 6, 2026

Λίγο νωρίτερα, οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

Επίσης, το Ιράν εξαπέλυσε την Πέμπτη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO του Μπαχρέιν και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής. İran'ın, Bahreyn'de ulusal petrol şirketi BAPCO'ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi



Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırı sonrası çıkan yangın, çevredekiler tarafından kaydedildi pic.twitter.com/qHWvKhxBkB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό πολεμικό πλοίο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έπληξε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο μεταφοράς drones.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε ανάρτηση της CENTCOM στο Χ . U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

«Σήμερα, ένα ιρανικό πλοίο με drones, περίπου στο μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, χτυπήθηκε και τώρα φλέγεται».

Σαουδική Αραβία: Τρία drones αναχαιτίσθηκαν ανατολικά του Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία κατέστρεψε σήμερα τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, ανακοινώθηκε από το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει για έβδομη διαδοχική ημέρα τις επιθέσεις του στον Κόλπο σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία εναντίον του.

«Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της περιφέρειας του Ριάντ», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. Νωρίτερα σήμερα οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, κοντά στο Ριάντ, όπου είναι ανεπτγμένοι αμερικανοί στρατιωτικοί.

Πυραυλική επίθεση αναχαιτίστηκε στο Κουβέιτ

Ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχης Σαούντ Αμπντουλαζίζ Αλ-Ατβάν, δήλωσε ότι η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε μια πυραυλική επίθεση που διείσδυσε τον εναέριο χώρο της χώρας και, ως αποτέλεσμα, ήχησαν σειρήνες σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες. Εξήγησε ότι η αναχαίτιση είχε ως αποτέλεσμα την πτώση ορισμένων συντριμμιών.

«Με το δάχτυλο στην σκανδάλη» οι Χούθι της Υεμένης

Ο ηγέτης του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης, πιο γνωστού με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, προσκείμενου στο Ιράν, τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά χθες Πέμπτη ότι οι μαχητές του είναι έτοιμοι να μπουν στη μάχη ανά πάσα στιγμή, την έκτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάχτυλό μας βρίσκεται στην σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», είπε ο Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι.