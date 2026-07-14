Λέκκας για Μύρτο: «Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν – Αδύνατο να καταργήσουμε αυτά τα φαινόμενα»

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες κατολισθήσεις στην παγκοσμίου φήμης παραλία του Μύρτου, στην Κεφαλονιά.

Το γεωλογικό φαινόμενο αποτυπώθηκε σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, δείχνοντας πέτρες και βράχια να αποκολλώνται και να πέφτουν στην ακτή. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας.

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Ευτυχώς, παρά την παρουσία πολυάριθμων λουόμενων στην παραλία την ώρα της κατολίσθησης, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Η θετική αυτή έκβαση αποδίδεται στα προληπτικά μέτρα και την ειδική σήμανση που είχαν ήδη τοποθετηθεί στο σημείο.

Ευθ. Λέκκας: Επιτακτική η σωστή διαχείριση του κινδύνου

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ξεκαθάρισε ότι οι κατολισθήσεις αποτελούν αναπόφευκτες φυσικές διεργασίες, τις οποίες ωστόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μέσω της σωστής διαχείρισης.

Όπως προανήγγειλε ο κ. Λέκκας, το επόμενο διάστημα πρόκειται να εκδοθούν γενικές οδηγίες ασφαλείας για το σύνολο των ελληνικών ακτών, δεδομένου ότι η χώρα μας διαθέτει πολλές παραλίες με ιδιαίτερη και ευαίσθητη γεωλογική δομή.

«Θα δώσουμε γενικές οδηγίες για όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολλές όμορφες παραλίες και δεν πρέπει η φυσική ομορφιά τους να μετατρέπεται σε πηγή φόβου και ανησυχίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε σωστά τον κίνδυνο».

«Αδύνατο να καταργήσουμε αυτά τα φαινόμενα»

Αναφερόμενος ειδικά στον Μύρτο, ο καθηγητής εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ακτή, όπως και άλλες διάσημες παραλίες της χώρας, χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική, με τα γεωλογικά φαινόμενα να βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη.

«Υπήρχε και σήμανση στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει μοναδικές παραλίες, όπως η Κόκκινη Παραλία και το Ναυάγιο, οι οποίες είναι από τις πιο εμβληματικές και φωτογραφημένες στον κόσμο.

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Ο Μύρτος είναι μία από αυτές. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχει συνεχής τροφοδοσία με υλικά που κατεβαίνουν προς τα χαμηλότερα σημεία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που θα σταματούσαν οριστικά τις κατολισθήσεις, καθώς πρόκειται για φυσικές διαδικασίες εκατομμυρίων ετών που διαμόρφωσαν το ίδιο το τοπίο.

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«Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Είναι διαδικασίες που έχουν διάρκεια εκατομμυρίων ετών.

Ο Μύρτος έχει διαμορφωθεί μέσα από τέτοιες διεργασίες εδώ και τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια και έχουμε μελετήσει εξονυχιστικά αυτές τις περιοχές».

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Ασφαλής συνύπαρξη αντί για αποκλεισμό των ακτών

Κλείνοντας, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι η λύση δεν βρίσκεται στον αποκλεισμό των τουριστικών προορισμών, αλλά στην εκπαίδευση και την προστασία των πολιτών, ώστε να επιτευχθεί μια ασφαλής συνύπαρξη με τη φύση.

«Οι κατολισθήσεις θα υπάρχουν και η χρήση των παραλιών θα συνεχιστεί. Αν λέγαμε στους επισκέπτες ότι δεν μπορούν να πάνε σε αυτές τις παραλίες, θα στερούσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από τον τουρισμό της χώρας.

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Η ευθύνη μας είναι να βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε αυτόν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος υπάρχει σε πολλές παραλίες και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι σωστή ενημέρωση, πρόληψη και μέτρα ασφαλείας»