Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Νέες δηλώσεις παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 5/3 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο της υποδοχής της αποστολής της Ίντερ Μαϊάμι που κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα του MLS.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους υπέροχους Ισραηλινούς εταίρους, συνεχίζει να καταστρέφει ολοκληρωτικά τον εχθρό, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και σε επίπεδα που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε ο Τραμπ για να προσθέσει: «Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί – 24 πλοία σε τρεις ημέρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν περισσότερους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν «κάθε ώρα, εξουδετερώνοντάς τους όπως κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό».

«Περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της πίεσης στο πετρέλαιο είναι επικείμενα και το πετρέλαιο φαίνεται να έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ που οφείλεται στην επέκταση της σύγκρουσης με το Ιράν , λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ ήταν προτεραιότητά του. «Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό», είχε δηλώσει νωρίτερα σχετικά με τις υψηλότερες τιμές στην αντλία.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, καθώς η εξάπλωση της σύγκρουσης διέκοψε τον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.