Εντυπωσιακό θέαμα στην Εύβοια: Κοπάδι 10 δελφινιών «μάγεψε» τους παρευρισκόμενους (Βίντεο)

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό στιγμιότυπο επιφύλασσε η θάλασσα της Εύβοιας για όσους βρέθηκαν κοντά σε παραλία του νησιού, καθώς ένα μεγάλο κοπάδι από τουλάχιστον δέκα δελφίνια έκανε την εμφάνισή του σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Σε σχετικό βίντεο που εξασφάλισε η ιστοσελίδα evima.gr, αποτυπώνεται η αρμονική και πλήρως συγχρονισμένη κίνηση των θαλάσσιων θηλαστικών.

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Οι διαδοχικές αναδύσεις τους στα καταγάλανα νερά της περιοχής συνέθεσαν ένα μοναδικό σκηνικό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: