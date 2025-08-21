Ο Ζελένσκι ζητάει εγγυήσεις ασφαλείας πριν την συνάντηση με Πούτιν – “Όχι” για Βουδαπέστη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες (20/8) το βράδυ σε δημοσιογράφους ότι μία συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι δυνατή μετά τον προσδιορισμό των βασικών αξόνων μιας συμφωνίας με τους Δυτικούς σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για την δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε επτά έως δέκα ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση» στην οποία θα συμμετέχει και ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογράμμισε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσιγκτον αν ο Ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές ποιες υποχωρήσεις θα ήταν πρόθυμη να κάνει η Μόσχα.

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;», είπε. «Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ».

«Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό».

Ζελένσκι: “Όχι” για Βουδαπέστη

Σχετικά με την Βουδαπέστη ως προτεινόμενο τόπο για την διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι είναι «προβληματική» και ανέφερε την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές.

Θεωρούμε ότι είναι σωστό (…) συνάντηση να γίνει σε μία ουδέτερη Ευρώπη. Η διεξαγωγή της στην Βουδαπέστη «δεν είναι εύκολη» δεδομένης της προσέγγισης ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία, εξήγησε ο ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι έχει αποκλείσει την επιλογή της Μόσχας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Βίκτορ Ορμπαν να σταματήσει μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Τραμπ η Βουδαπέστη να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα».

Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στην κατεχόμενη ζώνη της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία ενόψει πιθανής επίθεσης, προειδοποίησε ακόμη ο Ζελένσκι.

15 τραυματίες από ρωσική επίθεση

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών μεταξύ του Τραμπ και των Ρώσων και Ουκρανών ομολόγων του, η πορεία προς την ειρήνη παραμένει μετέωρη καθώς οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων συνεχίζονται.

Σε μήνυμά του στο Telegram το πρωί της Πέμπτης (21/8), ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σε μια ρωσική επίθεση σε αμερικανική πολιτική επιχείρηση στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας τραυματίστηκαν 15 άτομα.

«Έριξαν αρκετούς πυραύλους κρουζ εναντίον μιας αμερικανικής επιχείρησης στην Υπερκαρπαθία. Ήταν μια συνηθισμένη πολιτική επιχείρηση, μια αμερικανική επένδυση. Παρήγαν τόσο γνωστά οικιακά είδη όπως μηχανές καφέ. Και αυτός είναι επίσης ένας στόχος για τους Ρώσους. Πολύ αποκαλυπτικό» σχολίασε δηκτικά.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν αυτή την επίθεση σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα απολύτως (…) Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Χρειάζεται πίεση. Ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί» τόνισε, σε μήνυμά του προς τη Δύση, και ειδικά προς τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι διασώστες εργάζονται επίσης σε πολλές άλλες περιοχές – από τη Ζαπορίζια μέχρι το Βολίν. Συνολικά 574 drones και 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα σημαντικό μέρος καταρρίφθηκε. Δυστυχώς, όχι όλοι, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.