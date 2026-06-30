Αλλάζουν όλα από αύριο για τα φθηνά μικροδέματα από Temu και Shein – Πώς θα εφαρμόζεται ο δασμός των 3 ευρώ

Αντιμέτωποι με νέα επιβάρυνση θα είναι από αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου όσοι καταναλωτές πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα, τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ενεργοποιείται το νέο τέλος των 3 ευρώ για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, με αποτέλεσμα να γίνουν ακριβότερες γίνονται οι μικρές παραγγελίες από ηλεκτρονικά καταστήματα και πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu.

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Έως τώρα, τα δέματα αυτής της αξίας περνούσαν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς τελωνειακή επιβάρυνση, χάρη στην εξαίρεση που είναι γνωστή ως de minimis.

Ωστόσο, η Κομισιόν θεωρεί ότι το καθεστώς αυτό έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μικροδέματα που εισέρχονται στην ΕΕ έχουν αυξηθεί θεαματικά μέσα σε λίγα χρόνια: από 1,3 δισ. το 2022 έφτασαν τα 5,9 δισ. το 2025, γεγονός που έχει εντείνει την πίεση στα ευρωπαϊκά καταστήματα.

Το νέο τέλος θα υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος μέσα στο δέμα και όχι απλώς ανά παραγγελία. Για παράδειγμα, πέντε ίδια μπλουζάκια θα επιβαρύνονται με 3 ευρώ, ενώ ένα δέμα που περιέχει ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι θα χρεώνεται με 6 ευρώ.

Με εγκύκλιό της, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του νέου καθεστώτος, τις περιπτώσεις επιστροφής του δασμού, αλλά και όσα εξακολουθούν να ισχύουν για τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ:

-Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νέοι δασμολογικοί κανόνες για ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες. Οι ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά ιδιώτες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

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–Θεσπίζεται ειδικός εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρα εκτός ΕΕ.

–Η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα αλλά ανά διαφορετικό προϊόν. Έτσι, εάν μια αποστολή περιλαμβάνει βιβλίο, σημειωματάριο και στυλό, ο συνολικός δασμός ανέρχεται σε 9 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων. Αντίθετα, δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια θεωρούνται ένα είδος και επιβαρύνονται με συνολικό δασμό 3 ευρώ.

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–Το μεταβατικό αυτό καθεστώς θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό σύστημα, με τον εισαγωγικό δασμό να καθορίζεται από τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία ή τον τρόπο αγοράς.

Την καταβολή του ειδικού δασμού στις τελωνειακές αρχές αναλαμβάνει ο διασαφιστής της εισαγωγής, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο πωλητής, η μεταφορική εταιρεία ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

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Πότε επιστρέφεται ο δασμός

Εάν ο καταναλωτής επιστρέψει το προϊόν επειδή άλλαξε γνώμη ή υπαναχώρησε από την αγορά, ο ειδικός δασμός δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, επιστροφή του ποσού μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης.

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Το νέο μέτρο δεν μεταβάλλει το καθεστώς του ΦΠΑ. Όταν εφαρμόζεται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS), ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την αγορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ στις περιπτώσεις των Ειδικών Ρυθμίσεων ή του κανονικού καθεστώτος καταβάλλεται κατά τον τελωνισμό.

Σημειώνεται πως οι νέοι κανόνες δεν επηρεάζουν τις αγορές και τις αποστολές προϊόντων που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.