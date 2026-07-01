Από σήμερα ο δασμός των τριών ευρώ ανά δέμα – Επιβάρυνση και σε προϊόντα με παραγγελία πριν την 1η Ιουλίου

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου ο δασμός των τριών ευρώ ανά δέμα, για τα προϊόντα που προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά παραγγελίες από δημοφιλείς πλατφόρμες από την Κίνα και την Ινδία, όπως Temu, Shein, Trendyol και Alibaba. Ενώ την ίδια επιβάρυνση θα έχουν και τα μικροδέματα από Amazon και eBay.

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Έτσι, τα μικροδέματα με προϊόντα χαμηλής αξίας μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά στους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι αναμένεται να αλλάξουν ακόμα και τις συνήθειες τους για να περιορίσουν την επιβάρυνση.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το μέτρο αυτό έχει προσωρινό χαρακτήρα και αναμένεται να ισχύσει έως το 2028.

Πώς θα εφαρμοστεί

Όπως διευκρινίζει η ΕΕ, τo τέλος των 3 ευρώ επιβάλλεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία προϊόντος όταν το δέμα πάει να περάσει από το τελωνείο.

Μάλιστα, θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία ή πότε «έφυγε» από τον αποστολέα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έκανε μια παραγγελία τον Ιούνιο και μέσα στο «καλάθι» του είχε διαφορετικά είδη όπως ρούχα, αξεσουάρ και κάποιο προϊόν τεχνολογίας, με συνολικό κόστος 50 ευρώ, τότε, αν το δέμα του φτάσει στο τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον 9 ευρώ για να το παραλάβει, ενώ όσο περισσότερα είναι τα διαφορετικά είδη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του νέου μέτρου:

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Από 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Παραδείγματα

Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη.

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

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Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

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Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).

Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.