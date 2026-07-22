Έτοιμος να επιβάλλει δασμό 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, μέτρο που έχει σκοπό, κατ’ αυτόν, τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό μηδέν τοις εκατό για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

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Ο Τραμπ πρόσθεσε πως η πολιτική που αφορά τα υπόλοιπα εισαγόμενα φάρμακα θα παραμείνει ως έχει.

Υπενθυμίζεται ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο.