Από 1η Ιουλίου ο δασμός 3 ευρώ σε Temu και Shein – Τι αλλάζει για τα δέματα μικρής αξίας

Σε ισχύ τίθεται από την Τετάρτη 1η Ιουλίου ο νέος δασμός 3 ευρώ για τα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δασμός αφορά ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ και αναμένεται να αυξήσει το τελικό κόστος για εκατομμύρια καταναλωτές, επηρεάζοντας κυρίως τα πολύ φθηνά προϊόντα που αποτελούν τη βάση των αγορών από πλατφόρμες, όπως το Shein και το Temu.

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Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, ο δασμός 3 ευρώ στις αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιβάλλεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά παραγγελία. Έτσι, όσο περισσότερα διαφορετικά προϊόντα περιλαμβάνει ένα καλάθι αγορών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση, ενώ το μέτρο θα ισχύσει προσωρινά έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Ο νέος εισαγωγικός δασμός αφορά αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών από χώρες εκτός ΕΕ, όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Η επιβάρυνση υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος. Για παράδειγμα, τρία πανομοιότυπα προϊόντα στο ίδιο δέμα επιβαρύνονται με έναν δασμό 3 ευρώ. Αν όμως το δέμα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά προϊόντα, ο συνολικός δασμός ανέρχεται στα 9 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για το καθένα, καθώς πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη.

Επίσης, διαφορετικό είδος λογίζεται και ένα προϊόν το οποίο έχει διαφορετική πρώτη ύλη (π.χ. μεταξωτή μπλούζα – μάλλινη μπλούζα). Ειδικότερα, ένα δέμα μπορεί να περιέχει 1 μεταξωτή μπλούζα και 2 μάλλινες. Καθώς τα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, το δέμα περιέχει δύο διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός ύψους 6 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ για την κάθε κατηγορία.

Τι αλλάζει με τον ΦΠΑ και τις επιστροφές

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής

Το κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή, είτε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς είτε πριν από την παράδοση του δέματος.

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Ο νέος δασμός δεν αντικαθιστά τον ΦΠΑ, καθώς όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Import One Stop Shop (IOSS), ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εισπράττεται κατά τον εκτελωνισμό.

Όσον αφορά τις επιστροφές, σε περίπτωση που ο καταναλωτής αλλάξει γνώμη και επιστρέψει το προϊόν, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Επιστροφή προβλέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει η τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στόχος του μέτρου είναι να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις εισαγωγές πολύ χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες, αλλά και να ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα εκατομμύρια μικροδέματα που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές αποθήκες τους, ώστε περισσότερα προϊόντα να αποστέλλονται εντός ΕΕ και να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.