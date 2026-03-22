Ο Νετανιάχου καλεί την Ευρώπη να λάβει μέρος στον πόλεμο με το Ιράν – Σφοδροί βομβαρδισμοί στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ, ανατίναξαν γέφυρα στον νότιο Λίβανο

Για 23η μέρα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή με την ένταση των επιθέσεων να ανεβαίνει επικίνδυνα σε Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφτηκε την πόλη Αράντ, που δέχθηκε χθες (21/03) σφοδρή ιρανική πυραυλική επίθεση και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στις ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν στον αμερικανοϊσραηλινό συνασπισμό εναντίον του Ιράν.

«Μπορούν να φτάσουν β:αθιά στην Ευρώπη, έχουν βάλει τους πάντες στο στόχαστρο και έχουν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ εκβιάζοντας ολόκληρο τον κόσμο».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στην συνέχεια ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν και εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the site of the missile hit in Arad:



Την ίδια στιγμή δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές έχουν προκληθεί ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών του Ιράν στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλειας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει περισσότερους από 2.700 πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Μεταξύ αυτών, περίπου 1.000 κάτοικοι των νότιων πόλεων Αράντ και Ντιμόνα, οι οποίες δέχθηκαν σφοδρές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Τουλάχιστον 180 άνθρωποι από τις δύο πόλεις νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι μαζί με τον πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου έδωσαν εντολή στον στρατό να επιταχύνει τις κατεδαφίσεις κατοικιών σε χωριά «πρώτης γραμμής» στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι η εξάλειψη απειλών κατά ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στα σύνορα.

Παράλληλα, ο στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει άμεσα όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, τις οποίες ο Ισραηλινός υπουργός χαρακτήρισε ως υποδομές που χρησιμοποιούνται για «τρομοκρατική δραστηριότητα».

Τελικά, λίγο μετά τις 3:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), η ισραηλινή αεροπορία ανατίναξε την γέφυρα Κασμίγια.

Σχετικά πλάνα από την αεροπορική επίθεση δημοσιεύτηκαν στα social media. Η γέφυρα αυτή βρίσκεται σε παράκτιο αυτοκινητόδρομο και το Ισραήλ είχε πολλάκις δηλώσει ότι μαχητές της Χεζμπολάχ δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η απόφαση εντείνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, με αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στους αμάχους και στις βασικές υποδομές του Λιβάνου.

Η κατάσταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, με πάνω από 1.000 νεκρούς, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 118 παιδιά, καθώς συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές στον νότο και στην κοιλάδα Μπεκάα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και χερσαία εισβολή με ενίσχυση δυνάμεων.

Στην πόλη Τύρος οι δρόμοι είναι άδειοι και τα καταστήματα κλειστά, ωστόσο πολλοί πολίτες παραμένουν στις εστίες τους, αψηφώντας τις εντολές εκκένωσης. Ορισμένοι φοβούνται ότι αν φύγουν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για περαιτέρω απώλειες αμάχων.

IDF: Νεκρός ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ

Ένας ανώτερος διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν (Radwan) της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός καθώς οι συγκρούσεις και τα εκατέρωθεν χτυπήματα στην Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Η επιδρομή που πραγματοποίησε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στην πόλη Ματζντάλ Σελμ σκότωσε τον Αμπού Χαλίλ Μπάρτζι, διοικητή μονάδας ειδικών δυνάμεων της Ραντουάν, μαζί με δύο άλλα δύο στελέχη της Χεζμπολάχ, τόνισαν οι IDF.

Επτά νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου στο Κατάρ

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι επτά επιβαίνοντες σκοτώθηκαν στη συντριβή ελικοπτέρου στο Κατάρ.



Μετά από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, τα υπουργεία άμυνας της Τουρκίας και του Κατάρ δήλωσαν ότι και τα 7 μέλη του πληρώματος έχασαν την ζωή τους.

Τέσσερις από τους νεκρούς ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, ένας ήταν Τούρκος στρατιωτικός και οι άλλοι δύο ήταν Τούρκοι τεχνικοί, σύμφωνα με όσα δήλωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Η στρατιωτική συνεργασία και οι δραστηριότητες συντονισμού μεταξύ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του Κράτους του Κατάρ συνεχίζονται αδιάλειπτα στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών και σχεδίων», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Οι αιτίες του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές του Κατάρ.