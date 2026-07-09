Νέες εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν
Τι μεταδίδουν τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης
Νέες εκρήξεις σε αρκετές πόλεις του Ιράν σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 9/7.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές όπως η Μπουσέρ, η Τσαμπαχάρ, η Αχβάζ και η Κοναράκ και Μπαντάρ Αμπάς.
Iran's Mehr News CONFIRMS Explosions in Bandar Abbas in Southern Iran https://t.co/jkrMjdmYGQ pic.twitter.com/hfLLlO1ayH— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 9, 2026
Μια από τις εκρήξεις σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr ακούστηκε στο Μπουσέρ όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός.
Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια ή το αν υπήρξαν ζημιές ή θύματα.
πηγή στην Google
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