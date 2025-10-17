Ντόναλντ Τραμπ: Το κομπλιμέντο του στον Ζελένσκι για το σακάκι του – «Πολύ κομψό, μου αρέσει»

Μια πολύ ωραία στιγμή είχαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι του πηγαίνει πολύ το σακάκι. Είναι στιλάτο, μου αρέσει πολύ» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για το στυλ του προέδρου της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φοράω ίδιο κοστούμι γιατί βρίσκομαι με τον ίδιο πρόεδρο, εάν αλλάξει ο πρόεδρος θα αλλάξω και κοστούμι» είπε ο Ζελένσκι.