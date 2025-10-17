Ντόναλντ Τραμπ: Το κομπλιμέντο του στον Ζελένσκι για το σακάκι του – «Πολύ κομψό, μου αρέσει»
Τι συζήτησαν οι δυο ηγέτες
Μια πολύ ωραία στιγμή είχαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στον Λευκό Οίκο.
«Νομίζω ότι του πηγαίνει πολύ το σακάκι. Είναι στιλάτο, μου αρέσει πολύ» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για το στυλ του προέδρου της Ουκρανίας.
«Φοράω ίδιο κοστούμι γιατί βρίσκομαι με τον ίδιο πρόεδρο, εάν αλλάξει ο πρόεδρος θα αλλάξω και κοστούμι» είπε ο Ζελένσκι.
🚨TRUMP'S ULTIMATE COMPLIMENT: To Zelensky at White House lunch – "Volodymyr, you look BEAUTIFUL in that jacket… It's VERY STYLISH, I LIKE IT!"
From Feb feud to fashion bromance, Putin watching in envy? 😂 pic.twitter.com/Z8T3KyiDgz— The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) October 17, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις