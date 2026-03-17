Λάβρος ο Τραμπ κατά των συμμάχων: «Δεν χρειαζόμαστε πια τη βοήθειά κανενός στον πόλεμο κατά του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να αναθεωρεί τη στάση του αναφορικά με τη διεθνή στήριξη, δηλώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ανάγκη τη συμβολή των συμμάχων τους για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αρκετές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη ενημερώσει την Ουάσινγκτον πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν στρατιωτικά στην περιοχή του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι συμφωνούν στην ανάγκη αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η στάση αυτή δεν τον αιφνιδιάζει, επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι η Συμμαχία λειτουργεί δυσανάλογα εις βάρος των ΗΠΑ, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– αναλαμβάνουν το κύριο βάρος της άμυνας χωρίς αντίστοιχη συνεισφορά από τους εταίρους τους.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν την ισχύ να ενεργήσουν αυτόνομα, χωρίς τη συνδρομή του ΝΑΤΟ ή άλλων συμμάχων, όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα του ως την ισχυρότερη παγκοσμίως. BREAKING: Trump now says he doesn't need any help for Iran & Strait of Hormuz:



The United States has been informed by most NATO “Allies” that they don’t want to get involved in our military operation against Iran, despite agreeing that Iran must not have a nuclear weapon.



I’m… pic.twitter.com/hm7HqKsciV March 17, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους «συμμάχους» τους στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες συμφώνησαν έντονα με όσα κάνουμε και ότι το Ιράν δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Δεν με εκπλήσσει η στάση τους, διότι πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, στο οποίο ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως μια μονόπλευρη σχέση: εμείς τους προστατεύουμε, αλλά εκείνοι δεν κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε στιγμές ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, το Ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η Αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το σημαντικότερο, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, έχουν εξαλειφθεί, ώστε να μην απειλήσουν ξανά εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω της μεγάλης στρατιωτικής επιτυχίας που έχουμε σημειώσει, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, δεν την χρειαζόμασταν ποτέ! Το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα.

Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, Δεν χρειαζόμαστε την βοήθεια κανενός!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».