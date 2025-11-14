Ντόναλντ Τράμπ: Λύνει για πρώτη φορά τη σιωπή του για τα email του Επστάιν: «Ρωτήστε τον Κλίντον»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, «έλυσε» για πρώτη φορά τη σιωπή του και απάντησε για τα email του Τζέφρι Επστάιν που είδαν το φως της δημοσιότητας της προηγούμενες ημέρες.

Ο Τράμπ μέσω μίας ανάρτησής του στο Truth Social εκτόξευσε τα βέλη του στους Δημοκρατικούς κατηγορώντας τους ότι επαναφέρουν την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου έχοντας ως σκοπό τους να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών από τις αποτυχίες τους.

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους, ειδικά από το Ντροπιαστικό Shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

«Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ήταν κι ένα email που φέρεται να είχε στείλει ο Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του.

Στο μήνυμα αυτό, ο χρηματιστής υποστηρίζει ότι ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ «φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια», καθώς, όπως γράφει, «ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».