Ντόναλντ Τραμπ: Κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον – Σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης δημόσιας ασφάλειας» η πόλη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης δημόσιας ασφάλειας» στην Ουάσινγκτον, τοποθετώντας την Αστυνομία της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσοντας 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της αστεγίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη επικαλούμενος την παράγραφο 740 του Νόμου για την Αυτονομία της Ουάσινγκτον (DC Home Rule Act), επιτρέποντας την εφαρμογή νέων μέτρων επιβολής του νόμου κατά των συμμοριών και των δικτύων ναρκωτικών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Ουάσινγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα», υποστηρίζοντας ότι η πόλη είναι γεμάτη «έγκλημα, βαρβαρότητα, βρωμιά και σκουπίδια». Ωστόσο, τα δεδομένα από το Συμβούλιο για την Ποινική Δικαιοσύνη δείχνουν ότι οι κλοπές αυτοκινήτων και οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2023. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, και η Γενική Εισαγγελέας, Τζανίν Πίρο, εξέφρασαν έντονες διαφωνίες σχετικά με τα αίτια και τη διαχείριση του εγκλήματος από ανήλικους.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς έχει προκαλέσει ευρεία κριτική, με διαδηλωτές να την καταγγέλλουν ως κατάχρηση εξουσίας και απειλή για την αυτονομία της πόλης. Επιπλέον, τα σχέδια του Τραμπ συνδέονται με μια αμφιλεγόμενη δήλωση για μια σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα και σχετικά σχόλια για την Ουκρανία, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

Στο δικαστικό πεδίο, η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει δίκη για τη χρήση της Εθνοφρουράς, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, να αμφισβητεί αν η χρήση της παραβιάζει τον Νόμο Posse Comitatus, ο οποίος περιορίζει τη χρήση του στρατού για εσωτερική επιβολή του νόμου.

Εν τω μεταξύ, η Ουάσινγκτον προγραμματίζει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τα σχέδια του Τραμπ για την «απελευθέρωση» της πόλης, ενώ η τοπική ηγεσία ανησυχεί για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης της Εθνοφρουράς στην επιβολή του νόμου.

Ουάσινγκτον: Άλλα δείχνουν τα στοιχεία

Σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οι οι προκαταρκτικές συγκρίσεις εγκλημάτων από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα από το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον δείχνουν ότι η συνολική εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον έχει μειωθεί κατά 7% από πέρυσι, με τα βίαια εγκλήματα να μειώνονται κατά 26% και τα εγκλήματα κατά της περιουσίας να μειώνονται κατά 5%.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η προσπάθεια επιβολής του νόμου αποτελεί «ολιστική κυβερνητική προσέγγιση για τη βελτίωση της συνολικής δημόσιας ασφάλειας» και είπε ότι η επιβολή του νόμου θα «επικεντρωθεί σε τουριστικές περιοχές υψηλής κυκλοφορίας και άλλα γνωστά hotspots».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί «θα αναγνωρίζονται, θα είναι σε σηματοδοτημένες μονάδες και θα είναι ιδιαίτερα ορατοί».

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε στη δήμαρχο της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, την ευκαιρία να μειώσει τα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά εκείνη δεν το έκανε. «Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, είναι ένας καλός άνθρωπος που προσπάθησε, αλλά της δόθηκαν πολλές ευκαιρίες, και τα ποσοστά εγκληματικότητας χειροτερεύουν, και η πόλη γίνεται όλο και πιο βρώμικη και λιγότερο ελκυστική. Το αμερικανικό κοινό δεν πρόκειται να το ανεχτεί άλλο», ισχυρίστηκε.

Η Μπάουζερ δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια μειώνοντας τη βίαιη εγκληματικότητα, «μειώνοντάς την στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, στην πραγματικότητα».

«Είναι αλήθεια ότι είχαμε μια τρομερή αύξηση της εγκληματικότητας το 2023, αλλά αυτό δεν είναι το 2023, είναι το 2025 και το έχουμε καταφέρει αυτό συνεργαζόμενοι με την κοινότητα, συνεργαζόμενοι με την αστυνομία, συνεργαζόμενοι με τους εισαγγελείς μας και, στην πραγματικότητα, συνεργαζόμενοι με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε η Μπάουζερ στο MSNBC.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα: «Η Ουάσινγκτον είναι μια καταπληκτική πόλη, αλλά μαστίζεται από βίαια εγκλήματα για πάρα πολύ καιρό. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή για αυξημένη παρουσία ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου για την προστασία αθώων πολιτών. Δεν θα υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για βίαιους εγκληματίες στην Ουάσινγκτον. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να κάνει την πρωτεύουσα του Έθνους μας ασφαλέστερη για τους κατοίκους, τους νομοθέτες και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο».

Η επταήμερη προσπάθεια επιβολής του νόμου διευθύνεται από την Αστυνομία Πάρκων των ΗΠΑ, αλλά περιλαμβάνει προσωπικό από το Τμήμα Αστυνομίας Μητροπολιτικών Μεταφορών, το Τμήμα Αστυνομίας Amtrak, την Αστυνομία του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας, τις Επιχειρήσεις Επιβολής και Απομάκρυνσης, τη Διοίκηση Δίωξης Ναρκωτικών, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών, την Υπηρεσία Στρατιωτικών Επιθεωρητών των Ηνωμένων Πολιτειών, το Γραφείο Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών – Περιφέρεια της Κολούμπια, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Υπηρεσία Προδικαστικών Υπηρεσιών, τις Δικαστικές Υπηρεσίες και την Υπηρεσία Εποπτείας Παραβατών (CSOSA), δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.