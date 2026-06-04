Καιρός αύριο: Συννεφιά, βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Μικρή άνοδο θα σημειώει αύριο η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ωστόσο βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και αύριο η συννεφιά και οι βροχές.

Πιο αναλυτικά, αύριο, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Ηρατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τηςχώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να σημειωθούν όμβροι στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Εύβοια οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες και γρήγορα αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικοί όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονομένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.