Έφυγε από τη ζωή ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς σε ηλικία 76 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς.

Ο Γιώργος Μυλωνάς γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1950. Από το 1977 έως το 1985 δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολούμενος με τη δημιουργία μακετών, σχεδίων και εικονογραφήσεων για έντυπα μέσα. Το 1985 εντάχθηκε στο δυναμικό της οικονομικής εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», όπου εργάστηκε ως σκιτσογράφος μέχρι τη διακοπή της έκδοσής της.

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Τα έργα του ξεχώρισαν για την ευρηματικότητα, το χιούμορ και τη διεισδυτική αποτύπωση της οικονομικής επικαιρότητας, ενώ οι συνάδελφοί του τον θυμούνται και για το ήθος και την άριστη επαγγελματική του συμπεριφορά.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του και απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του. Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του θα τον αποχαιρετήσουν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.