Αλβανία: Επεισόδια και μαζικές διαδηλώσεις για το πολυτελές θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ (Βίντεο)

Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και κοινωνικής αναταραχής εξελίσσεται στην Αλβανία η δρομολόγηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, στα οποία εμπλέκεται ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το κύμα αντιδράσεων έχει λάβει μορφή μαζικών διαδηλώσεων το τελευταίο διάστημα, αποτυπώνοντας τη βαθιά ανησυχία της κοινής γνώμης για τη μεθοδολογία και το πλαίσιο υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων.

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Το βάρος της κριτικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης και των πολιτών δεν πέφτει τόσο στους ξένους επενδυτές, όσο στην ίδια την κυβέρνηση και την τακτική που ακολουθεί. 🌍 Miles protestan en Albania contra proyectos turísticos vinculados a la familia Trump.

🏝️ Denuncian que resorts de lujo amenazan humedales y playas vírgenes en la costa adriática.

✊ Ciudadanos y ecologistas exigen frenar el avance y cuestionan al gobierno.#Albania… pic.twitter.com/QQWogVvofA— Efemeri (@CharlyArevalo9) June 4, 2026

Από την πλευρά του, το κυβερνητικό επιτελείο αμύνεται σθεναρά των επιλογών του, προτάσσοντας την ανάγκη εισροής μεγάλων ξένων κεφαλαίων για την οικονομική αναβάθμιση της χώρας.

Σε μια προσπάθεια να αποσυνδέσει το έργο από γεωπολιτικές σκοπιμότητες, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ξεκαθάρισε: «Δεν σχετιζόμουν με τον Τραμπ αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα εξαιρετικό σχέδιο». Albanians continue to gather in droves to prevent the sale of their lands to Jared and Ivanka Kushner to build Epstein Island 2.0.



We should all be following this example. pic.twitter.com/4kzYvYiCgB— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 3, 2026

Η Αλβανία διανύει μια περίοδο ραγδαίου μετασχηματισμού. Αφήνοντας πίσω της σχεδόν μισό αιώνα απόλυτης απομόνωσης και ενός σκληρού καθεστώτος που απαγόρευε τις μετακινήσεις εκτός συνόρων, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πλέον ανερχόμενους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην περιοχή των Βαλκανίων.

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Το τρίπτυχο των παρθένων ακτών, του ορεινού όγκου και του ανταγωνιστικού κόστους διαβίωσης έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση των τουριστικών ροών. هناك احتجاجات واسعة في ألبانيا ضد بيع جزيرة سازان لصالح مشروع سياحي استثماري ضخم لبناء منتجعات، تُقدر قيمته بنحو 1.2 إلى 1.6 مليار دولار. وتدير هذا المشروع شركة استثمارية تابعة لـ جاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) وزوجته إيفانكا ترامب



وأعلنت إيفانكا ترامب عن مشروع… pic.twitter.com/lUhFb5huQl ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 4, 2026

Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσέλκυση επενδυτών διεθνούς βεληνεκούς είναι κομβικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι υποστηρικτές αυτής της στρατηγικής εκτιμούν ότι το σχέδιο Ράμα θα θωρακίσει τη χώρα απέναντι στις παθογένειες του άναρχου υπερτουρισμού, εξασφαλίζοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, κρατικά έσοδα και σύγχρονες υποδομές.

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🇦🇱 A massive coastal development project allegedly linked to #US President Donald #Trump's son-in-law Jared #Kushner is facing growing resistance in #Albania.



The plan to build luxury #resort complexes has drawn opposition from environmental activists and government critics.… pic.twitter.com/ZirwkwF1HT— FRANCE 24 English (@France24_en) June 4, 2026

Στον αντίποδα, οι επικριτές της κυβέρνησης κάνουν λόγο για μια διαδικασία γεμάτη σκιές, η οποία εντείνει το κλίμα καχυποψίας. Στο επίκεντρο των ενστάσεων βρίσκεται η έλλειψη διαφάνειας, καθώς καταγγέλλεται ότι οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν ερήμην της κοινωνίας και χωρίς την απαιτούμενη θεσμική ενημέρωση.

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Δίνοντας το στίγμα της λαϊκής δυσαρέσκειας, ο Τράιτσε επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Η οργή δεν στρέφεται τόσο εναντίον του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ όσο εναντίον της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση».

Η τοποθέτηση αυτή συμπυκνώνει το τρέχον κλίμα στη γειτονική χώρα, όπου το διακύβευμα της δημόσιας συζήτησης έχει ξεπεράσει τα όρια μιας οικονομικής συμφωνίας, αγγίζοντας τον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο η Αλβανία διαχειρίζεται το μέλλον και την ταυτότητά της σε μια εποχή έντονων προκλήσεων και αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος.