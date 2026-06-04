Άλσος Βεΐκου: Η στιγμή που μελισσοκόμος απομακρύνεται όταν οριοθετήθηκε η φωτιά – Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται

Στην ταυτοποίηση ενός 46χρονου μελισσοκόμου, ο οποίος θεωρείται ο κύριος υπαίτιος για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06) στο Άλσος Βεΐκου, προχώρησαν οι διωκτικές Αρχές.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και μετέδωσε η ΕΡΤ, καταγράφεται ο ύποπτος να εγκαταλείπει εσπευσμένα το σημείο όπου διατηρούσε τις κυψέλες του, λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την οριοθέτησή της.

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Όπως έγραφε το DEBATER, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι σε έκταση με ξερά χόρτα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ιδιοκτήτης των μελισσιών, συνοδευόμενος από ακόμη ένα ή δύο άτομα, χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα καπνιστήρι για τη φροντίδα των μελισσών.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι σπίθες μεταφέρθηκαν ακαριαία στα παρακείμενα ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα το πύρινο μέτωπο να λάβει γρήγορα διαστάσεις, κινούμενο απειλητικά προς την πλευρά της Φιλοθέης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Οι ανακριτικοί υπάλληλοι εντόπισαν το «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς ακριβώς δίπλα από τις κυψέλες.

Η ταυτοποίηση του κατόχου κατέστη δυνατή μέσω του αριθμού μητρώου των κυψελών.

Πρόκειται για κάτοικο της Ανατολικής Αττικής, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, καθώς μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνεται στις τηλεφωνικές κλήσεις.

Κινητοποίηση σε χρόνο-ρεκόρ μέσω drone

Καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή των χειροτέρων έπαιξε η τεχνολογία. Drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέγραψε σε πραγματικό χρόνο τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης της φωτιάς.

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Η εικόνα μεταδόθηκε ζωντανά στο Επιχειρησιακό Κέντρο στο Μαρούσι, σημάνoντας συναγερμό, καθώς οι φλόγες έκαιγαν σε απόσταση αναπνοής από τον οικιστικό ιστό.

Χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

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Δείτε εικόνα από το σημείο: