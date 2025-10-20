Νετανιάχου: Η Χαμάς δεν ήταν ποτέ προετοιμασμένη να αποδεχτεί την τρέχουσα συμφωνία

Το δικό του μήνυμα μέσω της ομιλίας του στην Κνεσέτ έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η συμφωνία που αποδέχτηκε το Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα δεν ήταν διαθέσιμη πριν από ένα χρόνο.

«Σε κανένα στάδιο – ούτε πριν από έξι μήνες, ούτε πριν από ένα χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – σε κανένα στάδιο δεν ήταν η Χαμάς έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση που πετύχαμε τώρα.

Την επιστροφή όλων των ομήρων μας ταυτόχρονα, τον έλεγχο του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας, την παρουσία του Ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Γάζας και μια ρητή δέσμευση με ευρεία διεθνή συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των αραβικών χωρών και σχεδόν όλου του μουσουλμανικού κόσμου, για την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς» υποστήριξε ο Νετανιάχου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου», υπόσχεται, προσθέτοντας τον στόχο της «εξάλειψης της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».