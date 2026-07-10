Τραμπ: Το Ιράν θέλει να συνεχίσουμε τις συνομιλίες – Η εκεχειρία έχει τελειώσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του την Παρασκευή 10/7 ανέφερε πως η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει.

Παράλληλα, όπως τόνισε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social το Ιράν θέλει να συνεχίσουν οι δυο πλευρές τις συνομιλίες.

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«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις «συνομιλίες». Έχουμε συμφωνήσει να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τους έχουν δηλώσει, με σαφήνεια, ότι η κατάπαυση του πυρός ΤΕΛΕΙΩΣΕ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ αθέτησε την υπόσχεσή του επιτιθέμενος στο Ιράν κατά την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ»

«Καταβάλλονται προσπάθειες για την αναβίωση των αδιέξοδων συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ μετά την τελευταία σειρά επιθέσεων από αμερικανικές δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες σε πέντε ιρανικές επαρχίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπραγματευτές του Κατάρ βρίσκονται στο Ιράν για να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για έναν νέο γύρο συνομιλιών και να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Αυτός ο τελευταίος γύρος προσπαθειών αποκλιμάκωσης ήρθε μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ που σκότωσαν 14 άτομα και τραυμάτισαν 78 άλλα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Στοχοποιήθηκαν αεροδρόμια, δίκτυα logistics, εγκαταστάσεις θαλάσσιας επιτήρησης, καθώς και σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι αυτά τα τελευταία πλήγματα έχουν αυξήσει την δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών, ειδικά μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όταν ακύρωσε μονομερώς το Μνημόνιο Συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη, αλλά μάλλον στη «δέσμευση για δέσμευση».

Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από την υπόσχεσή του να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της κηδείας του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

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Και παρά το γεγονός ότι έδωσε τον λόγο του, επιτέθηκε ακριβώς τη στιγμή που ο ανώτατος ηγέτης θάβονταν στην πόλη Μασάντ» αναφέρει το Al Jazeera.