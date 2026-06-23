Νέο μήνυμα από τους απαγωγείς της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC: “Η Νάνσι Γκάθρι είναι νεκρή”

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της απαγωγής της μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι, Νάνσυ, καθώς με νέο μήνυμά τους προς την οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας, υποστηρίζουν ότι είναι νεκρή.

Σημειώνεται πως οι απαγωγείς της Νάνσυ Γκάθρι είχαν στείλει μήνυμα ζητώντας λύτρα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ένα νέο σημείωμα στο οποία ενημέρωναν πως η μητέρα της παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι είναι νεκρή, και διευκρινίζοντας πως πέθανε ακούσια και ότι δεν είχαν πρόθεση να τη σκοτώσουν, αλλά πέθανε λίγο μετά την απαγωγή.

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To CNN και ο τηλεοπτικός σταθμός στο Τουσόν της Αριζόνα, γνώριζαν από τον Φλεβάρη το περιεχόμενο και των δυο σημειωμάτων και συμφώνησαν, κατόπιν αιτήματος των αρχών και της οικογένειας, να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου, ώστε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία με τον απαγωγέα ή τους απαγωγείς να μπορεί να επιβεβαιωθεί ως αυθεντική.

Ωστόσο, τη Δευτέρα το TMZ άρχισε να δημοσιεύει πληροφορίες για σημειώματα από τους απαγωγείς, διαψεύδοντας ότι η Νάνσυ Γκάθρι έχει πεθάνει, ενώ – κατά τα ίδια δημοσιεύματα – η ηλικιωμένη ήταν «φοβισμένη αλλά καλά». Το TMZ επικαλούνταν emails από άτομο που ισχυριζόταν ότι γνωρίζει τους φερόμενους απαγωγείς και την τοποθεσία της Nancy Guthrie, ζητώντας περίπου 100.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για πληροφορίες.

Το FBI δεν πείστηκε ποτέ και αυτό γιατί ήδη κρατούσε στα χέρια του επιστολή που έλεγε ότι η 84χρονη πέθανε λίγο μετά την απαγωγή της και είναι πλέον θαμμένη στη φύση.

Υπενθυμίζεται πως η Νάνσυ Γκάθρι απήχθη στις 31 Ιανουαρίου. Λίγες μέρες αργότερα συγγενείς της έλαβαν σημείωμα ζητώντας λύτρα σε bitcoin. Ωστόσο στις 6 Φεβρουαρίου έλαβαν και πάλι ένα μήνυμα με παρόμοιο ύφος στο οποίο ανέφεραν πως η 84χρονη πέθανε και ζητούσαν συγγνώμη από την οικογένεια.

Στις 7 Φεβρουαρίου η οικογένεια δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε πως: «Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε».