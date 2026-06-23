Οργή έξω από τα δικαστήρια Χανίων για τον δολοφόνο της Σταυρούλας – “Βρωμιάρη, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να εισαι” (βίντεο)

Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 23/6 στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Εκεί βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι της 45χρονης Σταυρούλας, οι οποίοι αποδοκίασαν έντονα τον κατηγορούμενο. Όπως ακούγεται σε βίντεο του zarpanews.gr, φίλη της άτυχης 45χρονης που ήταν έξω από τα δικαστήρια μόλις είδε τον δράστη του στυγερού εγκλήματος, φώναξε: “Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να εισαι“.

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Σημειώνεται πως ο 43χρονος Σκοπιανός απολογείται σήμερα για την υπόθεση με τα δενδρύλλια κάνναβης, για την οποία κρατείται, ενώ στη συνέχεια θα του απαγγελθεί η κατηγορία για την ανθρωποκτονία της 45χρονης.

Ψάχνουν το κίνητρο της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Όπως ανέφερε το πρωί της Τρίτης 23/6 στον ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, η εκτίμησή του είναι ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι και σεξουαλικό και οικονομικό, τονίζοντας πως ο δράστης λειτούργησε εκδικητικά προς τη 45χρονη.

“Ο τρόπος δολοφονίας και ο βασανισμός, δείχνει ότι είχε μένος και ήθελε να την εκδικηθεί για κάτι” σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Υπενθυμίζεται ότι στην ομολογία του ο δράστης ανέφερε πως είχαν προστριβές για τις φθορές στο σπίτι που νοίκιαζε, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε κρυφή σχέση το θύμα και τη σκότωσε γιατί τον απείλησε ότι θα μιλούσε στη σύζυγό του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί η επιμονή του να “δολοφονεί” τον χαρακτήρα της, ακόμα και μετά θάνατον.

“Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για τα κίνητρα γιατί έχουμε κάποιες αμφιβολίες ακόμα” σημείωσε ο αδελφός της Σταυρούλας λίγο μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας για το έγκλημα.

“Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας”, ανέφερε από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.

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Εν τω μεταξύ, τη σοκαριστική ομολογία του δράστη για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη έρχεται να επιβεβαιώσει η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιφανειακές.

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Το τελικό και μοιραίο πλήγμα αποδίδεται στο χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι, το οποίο και επέφερε τον θάνατό της.

Επιπλέον δείγματα που έχουν παρθεί από διάφορα σημεία της σορού πρόκειται να σταλούν για ανάλυση, ενώ αναμένονται και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δώσουν περαιτέρω φως στην υπόθεση.

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Υπενθυμίζεται ότι, όπως περιέγραψε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, επιτέθηκε στη 45χρονη με τρία διαφορετικά όπλα, μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο.

“Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου, είπε κυνικά ο ενοικιαστής που τη σκότωσε.

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Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, να την έδεσε και να τη μετέφερε με όχημα σε χωράφι στον Βατόλακκο. Εκεί, αφού έσκαψε λάκκο, προχώρησε στην ταφή της.

“Ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω έναν λάκκο. Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά , γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι τον λάκκο και την έριξα μέσα”, περιέγραψε ο δράστης στους αστυνομικούς.