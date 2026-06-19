Πούτιν: Το ενθουσιώδες πλήθος στο Καζάν ήταν κομπάρσοι – Το λάθος του σωματοφύλακα που το αποκάλυψε (Βίντεο)

Τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στο Καζάν, στη νοτιοδυτική Ρωσία, επισκέφθηκε την Τετάρτη (17/06), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ένθερμα τον χαιρέτησε το πλήθος κόσμου, το οποίο ήθελε να του σφίξει το χέρι για την καλή δουλειά που κάνει, ωστόσο αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν κομπάρσοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου ένας από τους σωματοφύλακες του Βλαντίμιρ Πούτιν ακούγεται μέσω ασυρμάτου να δίνει οδηγίες στους συναδέλφους του, αποκαλώντας το πλήθος «κομπάρσους».

Следовавшая за Путиным камера случайно записала его охранника, говорящего слово «массовка»



Телеграм-канал «Вести» (входит в госхолдинг ВГТРК) опубликовал пятиминутный ролик посещения Владимиром Путиным Благовещенского собора Казанского Кремля. На кадрах слышно, как… pic.twitter.com/RgJvl7GlW3— Новости «Агентства» (@agents_media) June 17, 2026

Παρόλο που υπάρχει αρκετός θόρυβος και άνεμος στο βίντεο, ακούγεται ο άνδρας να λέει την λέξη «μασόβκα». Πρόκειται για όρο της ρωσικής κινηματογραφικής βιομηχανία που αναφέρεται σε ηθοποιούς που προσλαμβάνονται ως κομπάρσοι για να γεμίσουν ένα πλατό.

Ο σωματοφύλακας φαίνεται να δίνει οδηγίες ώστε οι κομπάρσοι να διαλυθούν μόλις περάσει ο Πούτιν από εκεί.

Ανησυχίες για την ασφάλεια του Βλαντίμιρ Πούτιν

Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Καζάν έγινε την στιγμή που η Μόσχα πλήττεται από τις συχνές επιθέσεις της Ουκρανίας από δεκάδες drones.

Έχουν προκληθεί ανησυχίες για την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι δημόσιες εμφανίσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Telegraph, εκτιμάται ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν μειώθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ήταν περίπου 50% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του 2024.