Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών

Στα Γαλλικά εξετάστηκαν σήμερα (23/6) οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 καθώς συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα που έπεσαν στα Γαλλικά:

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Οι τελικές απαντήσεις στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών:

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλήνιες, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου) ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον κύκλο εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα πραγματοποιηθεί έως τις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.