Ξημερώματα στο Μιλγουόκι: Οι στιγμές που η Ελλάδα ξαγρύπνησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Πολύ μπορούν να πουν ότι το Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε ξανά το μπάσκετ στο προσκήνιο σε μία εποχή κρίσης και ανέχειας στην Ελλάδα όπου ο κόσμος έψαχνε για ήρωες που βγήκαν από αυτή την κατάσταση.

Από το 2013 και μέσα σε ένα χρόνο, οι πάντες μιλούσαν για το παιδί από τα Σεπόλια που είχε μαγέψει το NBA, το ψευδώνυμο του Greek Freak. Ο Αντετοκούνμπο όμως δεν έφερε το μπάσκετ πίσω μόνο στην Ελλάδα η οποία άρχισε ξαφνικά να ξενυχτάει και να βλέπει NBA με στόχο να παρακολουθήσει το δικό της παιδί που έπαιζε απέναντι σε γίγαντες του παγκόσμιου στερεώματος όπως ο Κόμπι Μπράιαντ και ο Λεμπρον Τζέιμς.

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Το μπάσκετ επέστρεψε και στο Μιλγούοκι και μαζί η επιστροφή της ομάδας στα υψηλά πατώματα της καλύτερης λίγκας του πλανήτη. Ο πρώτος MVP με την φανέλα των ελαφιών μετά τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, το πρώτο πρωτάθλημα πάλι από την εποχή του Καρίμ, ο Αντετοκούνμπο κουβάλησε στις πλάτες ένα μικρό franchise και το έφερε στο προσκήνιο.

Μετά από 13 χρόνια, οι Μπακς του επέστρεψαν την χάρη στέλνοντας στο Μαϊάμι του Πάτ Ράιλι όπου θα μπορέσει για το τελευταίο κομμάτι της καριέρας να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να διεκδικεί νίκες και τίτλους.

Με αφορμή το τέλος εποχής στο Μιλγουόκι, λοιπόν, το DEBATER θυμάται τις στιγμές που ο Greek Freak έκανε την Ελλάδα να ξενυχτήσει.

Το επικό πρωτάθλημα του 2021

Το πρωτάθλημα του 21′ που έφερε ο Γιάννης Αντετεκούνμπο στο Μιλγουόκι θα μπορούσε να αποτελεί προϊόν φαντασίας, μία ταινία του Χόλιγουντ που γράφτηκε από τους καλύτερους παραγωγούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το παπούτσι του Ντουράντ που γλύτωσε τους Μπακς από τον αποκλεισμό, ο σοβαρός τραυματισμός του Αντετοκούνμπο στους τελικούς της Ανατολής με τους Χοκς και η επική ανατροπή όντας κάτω 0-2 στην σειρά των τελικών με τους Σανς.

Η Ελλάδα έμεινε ξάγρυπνη καθώς η Μπακς πάλευαν σε κάθε ματς με νύχια και με δόντια για κάθε μπάλα και κάθε νίκη. Ο Greek Freak έκλεισε με 50αρα και highlights που θα μείνουν στην ιστορία όπως το κάρφωμα στον αιφνιδιασμό στο Game 4 και το απίστευτο μπλοκ στο Έιτον.

Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε την σειρά των τελικών έχοντας μέσο όρο 35,2 πόντους, 13,2 ριμπάουντ, 5,0 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,8 μπλοκ παίρνοντας στο σπίτι του το βραβείο του MVP. Ο τελευταίος αγώνας έκλεισε με μία ξεγυρισμένη 50αρα εις βάρος των Σανς και την πραγματικά εμβληματική στιγμή όπου κάθεται μόνος του στην άκρη του πάγκου ξεσπώντας σε κλάματα με λυγμούς.

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Η βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε MVP

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε τεράστιο κομμάτι του star system του NBA μετά το 2017 και το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη. Το 2019, δύο χρόνια αργότερα, ο Greek Freak πήρε το πρώτο από τα δύο MVP βραβεία (το δεύτερο ήρθε ακριβώς την επόμενη χρονιά). Σε μία στιγμή που θύμισε περισσότερο απονομή Όσκαρ με το παιδί από τα Σεπόλια να σπάει πάνω στην σκηνή μην πιστεύοντας ότι από ένα παιδί που πουλούσε πράγματα στην Αθήνα για να ζήσει έφτασε να είναι ο καλύτερος παίκτης στην καλύτερη λίγκα του κόσμου.

Στον λόγο που έβγαλε αφού πήρε στα χέρια του το βραβείο, ευχαρίστησε την Ελλάδα, το Μιλγουόκι και τη Νιγηρία που τον υποστηρίζουν πάντα, ενώ αναφέρθηκε προφανώς στην οικογένεια του και τους ανθρώπους που τον βοήθησαν να βρεθεί στο NBA.

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πει αναλυτικά:

Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους συμπαίκτες μου. Δεν κερδίζει μόνος του κάποιος 60 αγώνες. Όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν έτοιμοι να έρθουν στον πόλεμο μαζί μου. Να ευχαριστήσω το προπονητικό επιτελείο. Να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες που με πίστεψαν. Ήμουν 18 χρονών από την Ελλάδα όταν με εμπιστεύτηκαν.

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Θέλω να ευχαριστήσω το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί όταν παίζω, αλλά μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα.

Πριν δύο χρόνια είχα ως στόχο να γίνω ο κορυφαίος στη λίγκα. Πάντοτε όταν περνάω στο παρκέ σκέφτομαι τον πατέρα μου που με πίεζε να παίζω όλο και πιο σκληρά, ακόμα και όταν το κορμί μου πονάει.

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Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπάω πολύ. Είστε τα πρότυπά μου. Ευχαριστώ για όσα κάνετε για εμένα.

Να ευχαριστήσω και την εκπληκτική μου μητέρα. Είναι η ηρωίδα μου. Δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σου, αλλά αν έχεις έναν καλό γονιό, αυτός μπορεί να το κάνει για σένα. Και αυτή πάντα το έκανε για εμάς. Πάντα πίστευε σε εμάς. Είσαι η πραγματική ηρωίδα μου.

Θέλω να ευχαριστήσω και τους ατζέντηδές μου. Ευχαριστώ που πιστεύατε σε μένα και δε με ενοχλείτε μέσα στην σεζόν. Αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα για μένα. O στόχος είναι να πάρω το πρωτάθλημα. Πάντα ο πατέρας μου έλεγε “να θέλεις περισσότερα αλλά να μην είσαι άπληστος”».