Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα επισκεφθούν «σύντομα» τη Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του σήμερα, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να έχουν συζητούν τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσινγκτον στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην κατάσταση σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που καταρτίζεται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι κοντά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ.

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Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι «συμφωνήθηκε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ασχολούνται στενά με τις ιρανικές υποθέσεις, θα επιστρέψουν σύντομα στη Ρωσία».

Παράλληλα ο Ουσακόφ τόνισε ότι ο Τραμπ είπε στον Πούτιν ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας και ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.