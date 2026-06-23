Φρίκη στην Αιτωλοακαρνανία: Έβαλαν επτά κουτάβια σε τσουβάλι και τα πέταξαν σε φρεάτιο

Άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην περιοχή των Παλιάμπελων της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με το agriniosite, ένας Βέλγος τουρίστας, που έκανε ποδήλατο νωρίς το πρωί, άκουσε κλάματα από κουτάβια να προέρχονται από φρεάτιο όμβριων υδάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταμάτησε αμέσως και ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία ενημέρωσε τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι ανέσυραν από ένα τσουβάλι επτά κουτάβια που είχαν πεταχτεί μέσα στο νερό.

Δυστυχώς, τρία από τα μικρά ήταν ήδη νεκρά, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κτηνιατρείο, δίνοντας μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Ένα περιστατικό που σοκάρει και γεννά εύλογα ερωτήματα για το πώς κάποιοι μπορούν να φτάσουν σε τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν την υπόθεση, με στόχο να εντοπιστεί και να λογοδοτήσει ο δράστης.