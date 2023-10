Η επικεφαλής εβραϊκής Συναγωγής στο Ντιτρόιτ δολοφονήθηκε χθες Σάββατο έξω από το σπίτι της. Η 40χρονη Samantha Woll βρέθηκε νεκρή με μαχαιριές με το κίνητρο του εγκλήματος να παραμένει άγνωστο.

Ο θάνατος της Samantha Woll επιβεβαιώθηκε από την εβραϊκή κοινότητα μέσω social media.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και θλιμμένοι στο άκουσμα του αδόκητου χαμού της Samantha Woll, προέδρου του συμβουλίου μας», αναφέρει η ανακοίνωση της εβραϊκής Συναγωγής. «Επί του παρόντος, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά θα τις κοινοποιήσουμε όταν είναι διαθέσιμες», επισημαίνεται στην ανάρτηση.

Στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή υπήρχαν ίχνη αίματος που οδηγούσαν στο σπίτι της.

Οι Αρχές ζήτησαν την συνδρομή του FBI στην εξιχνίαση της δολοφονίας της Woll. “Η έρευνα είναι σε εξέλιξη παρά τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα” υποστήριξε ο αρχηγός της Αστυνομίας James White, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να μην βγουν ακόμη συμπεράσματα.

Η δολοφονία της Woll έρχεται την ώρα που η ένταση κορυφώνεται ανάμεσα σε Εβραίους και μουσουλμάνους στις ΗΠΑ στη σκιά του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

