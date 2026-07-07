Τέλος το Dentist Pass για τα παιδιά – Την επέκτασή του ζητούν οι οδοντίατροι

Ακόμα και σήμερα η οδοντιατρική φροντίδα αποτελεί πολυτέλεια για πολλές οικογένειες λόγω κόστους. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας και την κατάργηση του «Dentist Pass», το οποίο αξιοποιήθηκε για οδοντιατρικό έλεγχο σε περισσότερα από 250.000 παιδιά.

Το ύψος του Dentist Pass για κάθε παιδί από 6 έως 12 ετών ήταν 40 ευρώ, το οποίο πιστωνόταν σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα και κάλυπτε αποκλειστικά πράξεις πρόληψης και συγκεκριμένα έλεγχο της στοματικής κοιλότητας, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση δοντιών και παροχή οδηγιών στοματικής υγιεινής σε παιδιά και γονείς.

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Οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους την οδοντιατρική φροντίδα

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), επισημαίνει επίσης ότι:

η οδοντιατρική παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη,

ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξακολουθεί να μην παρέχει ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη των οδοντιατρικών υπηρεσιών,

οι υφιστάμενες δημόσιες δομές δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού,

ενώ οι θεσμικά τεκμηριωμένες προτάσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας στοματικής υγείας παραμένουν, επί σειρά ετών, αναξιοποίητες.

Η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

Σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας και συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ισότιμα για όλους τους πολίτες.

«Με αίσθημα θεσμικής ευθύνης, απευθυνθήκαμε τόσο στον Πρωθυπουργό της χώρας όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, διότι θεωρούμε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κατάργηση του “Dentist Pass”, η απουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του ΕΟΠΥΥ και η περιορισμένη παρουσία της οδοντιατρικής στο δημόσιο σύστημα υγείας δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες στοματικής υγείας. Ζητούμε την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου και τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, με επίκεντρο την πρόληψη, την ισότητα και το δημόσιο συμφέρον», αναφέρει σε δήλωση του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, κ. Αθανασίου Δεβλιώτης.

Τα αιτήματα προς την Πολιτεία