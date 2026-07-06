Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Στο κενό η έφεση των Βέλγων – Οριστικά με Μπάλογκαν οι ΗΠΑ στη μάχη για τους «16»

Κανονικά αναμένεται να δώσει το παρών στη μάχη των ΗΠΑ με το Βέλγιο για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ο Φολαρίν Μπάλογκαν.

Συγκεκριμένα, η έφεση που είχαν καταθέσει οι Βέλγοι απορρίφθηκε και έτσι ο επιθετικός των ΗΠΑ θα δώσει το παρών στον μεγάλο αγώνα.

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BREAKING: Flo Balogun cleared to play vs. Belgium. RBFA appeal denied. US Soccer informed by the RBFA that they will contest Balogun’s eligibility after the game if selected.



“The Royal Belgian Football Association (RBFA) has received the decision of the FIFA Appeal Committee,… pic.twitter.com/MeQmYXND3T— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 6, 2026

Η βελγική ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμη στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης, ενώ προανήγγειλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προετοιμάζοντας νομική «αντεπίθεση»..

Αναλυτικά η ανακοίνωση της RBFA:

«Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) έλαβε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, υπογεγραμμένη από το μέλος της κ. Salman Al-Ansari, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή της RBFA κρίνεται απαράδεκτη και επιβεβαιώνεται η προηγούμενη απόφαση που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φόλαριν Μπάλογκαν, να αγωνιστεί.

Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, ούτε τις πληροφορίες που ζητά από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή αντίγραφο της απόφασης και της αιτιολογίας που κρίνει τον ποδοσφαιριστή επιλέξιμο, καθώς και την έκθεση του διαιτητή.

Η μη παροχή των παραπάνω συνιστά παραβίαση των κανονισμών της FIFA. Η RBFA ενημέρωσε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Soccer) ότι αμφισβητεί την επιλεξιμότητα του ποδοσφαιριστή, σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στο φύλλο αγώνα. Ως εκ τούτου, η RBFA διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης».

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Τραμπ: «Ζήτησα από τον Ινφαντίνο επανεξέταση του φάουλ που οδήγησε στην αποβολή»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξεταστεί το φάουλ, για το οποίο αποβλήθηκε ο Αμερικανός επιθετικός, Φολαρίν Μπάλογκαν, στον αγώνα με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για τους «32» του Μουντιάλ. Παράλληλα, ο 80χρονος Αμερικανός τόνισε πως δεν πιστεύει ότι το φάουλ που καταλόγισε ο «φρικτός» διαιτητής (σ.σ. ο Βραζιλιάνος Ραφαέλ Κλάους) ήταν δίκαιο. «Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, επειδή δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Η πρωτοφανής κίνηση έχει προκαλέσει «θυέλλα» αντιδράσεων κατά της FIFA, όπως αυτή από το Βέλγιο, το οποίο αντιμετωπίζει τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7, 03:00) τις ΗΠΑ στο Σιάτλ, σε νοκ άουτ αναμέτρηση για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Ο Τραμπ δήλωσε ότι το συμβάν, το οποίο κόστισε στον Μπαλογκάν την κόκκινη κάρτα, ήταν απλώς μια περίπτωση σύγκρουσης δύο αθλητών και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία του διαιτητή που έδωσε το φάουλ. «Είδα τη φάση» επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και συνέχισε: «Αυτό δεν ήταν φάουλ. Αυτό δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έτυχε να συγκρουστούν μεταξύ τους».

Ακολούθως ο Τραμπ είπε ότι η FIFA πήρε μια «πραγματικά λαμπρή απόφαση» να αναστείλει την κόκκινη κάρτα. «Νομίζω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν φρικτή» τόνισε. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσει μια αναθεώρηση. «Δεν τους είπα τι να κάνουν. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν» είπε και κατέληξε τονίζοντας ότι είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να έχει τους καλύτερους παίκτες της στον αγωνιστικό χώρο.

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Ινφαντίνο: «Οι πειθαρχικές επιτροπές της FIFA είναι ανεξάρτητες»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, υπογραμμίζοντας ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας διεξάγονται από ανεξάρτητα όργανα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της FIFA ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο πως η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Ο Ινφαντίνο απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής να αναστείλει την τιμωρία του Μπάλογκαν. Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί στη φάση των «16» για μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, όμως πλέον έχει δικαίωμα συμμετοχής στον προημιτελικό απέναντι στο Βέλγιο.

«Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής όταν δημοσιοποιούνται. Κάποιες φορές με εκπλήσσουν, άλλοτε συμφωνώ μαζί τους και άλλοτε όχι. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τις σέβομαι, όπως και την ανεξαρτησία των οργάνων που τις λαμβάνουν», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανεξαρτησία των πειθαρχικών, δεοντολογικών και εφετειακών επιτροπών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις τους βασίζονται αποκλειστικά στους ισχύοντες κανονισμούς και στα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης.

Η FIFA δεν έχει μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόφασης με την οποία η αρχική τιμωρία του Μπάλογκαν μετατράπηκε σε μία αγωνιστική με αναστολή και δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, δεν έχει λάβει ούτε την απόφαση ούτε σχετική αιτιολόγηση από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Βάσει του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής εκλέγονται από το Συνέδριο της ομοσπονδίας για τετραετή θητεία, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της FIFA. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Μοχάμαντ Αλ Καμάλι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος εξελέγη λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.