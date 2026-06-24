Μουντιάλ 2026: Η viral παρέμβαση μεθυσμένων Σκωτσέζων σε ζωντανή σύνδεση – Η αντίδραση της δημοσιογράφου (βίντεο)

Ευτράπελα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης που έκανε αθλητική δημοσιογράφος για το Μουντιάλ 2026, καθώς μια ομάδα μεθυσμένων Σκωτσέζων βγήκε στον αέρα.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος Κέισι Χιντζ, που εργάζεται για το κανάλι WPLG Local 10, βρισκόταν έξω από το γήπεδο με αφορμή τον αγώνα της Σκωτίας με τη Βραζιλία για τον Γ΄ όμιλο του Μουντιάλ 2026.

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Ένας από τους Σκωτσέζους οπαδούς άρπαξε το μικρόφωνο και λέει «αγαπάμε το Μαϊάμι… Ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία, ζήτω στη γαμ…νη Σκωτία!».

Οι ύβρεις που ακούστηκαν, υποχρέωσαν τη δημοσιογράφο να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές.

Florida: Come on vacation, leave on probation. Return on violation hahahaah but anyway I'm glad to see the Scottish are enjoying the Miami World Cup vibe as much as we do!! And who knows who they will get to meet in TGK later tonight🤣 pic.twitter.com/0QX1L1mZMJ June 22, 2026

Η περιπέτεια, ωστόσο για την Χιντζ δεν τελείωσε εκεί καθώς γύρω της συγκεντρώθηκαν περισσότεροι οπαδοί της Σκωτίας φωνάζοντας «no Scotland, no party».

«Ζητώ συγγνώμη από τους θεατές για τις ύβρεις που ακούστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι έπιναν όλη μέρα» είπε η δημοσιογράφος.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της εταιρείας Boston Beer Co. στην οποία αναφερόταν ότι οι Σκωτσέζοι κατανάλωσαν τέσσερις φορές περισσότερη μπύρα από ό,τι συνήθως διαθέτει η εταιρεία σε μια περίοδο διακοπών, όπως αυτή της 4η Ιουλίου, και έπρεπε να προγραμματίσει επείγουσες παραδόσεις μπύρας.