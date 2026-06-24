Επίθεση Τραμπ κατά της “αισχροκέρδειας” των πετρελαϊκών για την τιμή της βενζίνης – “Πυρά” κατά της απόφασης της Γερουσίας

Την δική του απάντηση, μέσω του Truth Social, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην στην απόφαση της Γερουσίας των ΗΠΑ, η οποία ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ξέσπασε κατά των πετρελαϊκών εταιρειών κατηγορώντας τις για αισχροκέρδεια, καθώς η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν έχει πέσει ικανοποιητικά στην αντλία.

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Στην ανάρτησή του για τις πετρελαϊκές εταιρίες ο Τραμπ ανέφερε:

«Οι μεγάλες Πετρελαϊκές Εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις δραματικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν οι ίδιες για το Πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα! Με άλλα λόγια, γίνεται ‘’αισχροκέρδεια’’ εις βάρος των καταναλωτών. Έδωσα εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα είναι να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό που βλέπω! Πρόεδρος ΝΤ.ΤΖ.Τ.»

Παράλληλα, χαρακτήρισε «άκαιρη και χωρίς νόημα» την ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τώρα που έχει το Ιράν στα «σχοινιά», έτοιμο να πέσει, πρόθυμο να δώσει σχεδόν τα πάντα στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι, μαζί με τους Δημοκρατικούς λένε στον «υπέρτατο τρομοκράτη στον κόσμο», το Ιράν, ότι δεν τους αρέσει αυτό που κάνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας πως τελικά «θα κάνει τη δουλειά του», όπως πάντα, παρά τις δυσκολίες που του έβαλε η Γερουσία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ

Λοιπόν, έχω το Ιράν στα «σχοινιά», έτοιμο να πέσει, πρόθυμο να μας δώσει σχεδόν τα πάντα, και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, σεβόμενο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Προέδρους τους, και η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να διεξάγει μια άκαιρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, λέγοντας στον Υπέρτατο τρομοκράτη στον Κόσμο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αρέσει αυτό που κάνω, και πρέπει να σταματήσω, γιατί με αυτόν τον τρόπο παρείχα βοήθεια και παρηγοριά στον Εχθρό.

Τέσσερις «χαμένοι» Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν με τους Δημοκρατικούς, και το Ιράν ρώτησε τον λαό μου: «Τι σημαίνουν όλα αυτά;»

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Αυτοί οι Γερουσιαστές μόλις έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα την κάνω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γιατί πάντα την κάνω!

Το ψήφισμα της Γερουσίας

Υπενθυμίζεται ότι, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη, 23 Ιουνίου ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

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Με 50 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά, η Γερουσία υιοθέτησε την πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία ακόμη ορισμένων Ρεπουμπλικάνων σχετικά με τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων στο καθένα — κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

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Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

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Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, τερματίστηκε με την εκεχειρία.