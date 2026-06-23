Μουντιάλ 2026: O Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το 1-0 για την Πορτογαλία – Ο πρώτος που σκοράρει σε έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το αναπάντεχο «στραβοπάτημα» και την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στο Κονγκό, το τρίποντο αποτελεί μονόδρομο για τους Ίβηρες, οι οποίοι δεν έχουν περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες αν θέλουν να αποφύγουν τις περιπέτειες αναφορικά με την πρόκριση.

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με ένα κεραυνοβόλο σουτ μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ανοίγει το σκορ για την ομάδα του.

Από τα γήπεδα της Γερμανία το 2006 μέχρι εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να γράφει ιστορία, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα ακόμη και μετά τη συμπλήρωση των 41 ετών του.

Ο αρχηγός της Εθνική Πορτογαλίας έχει πλέον σκοράρει σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Παράλληλα, έφτασε τα εννέα γκολ σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του θρυλικού Εουσέμπιο στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Πορτογαλίας στη διοργάνωση.