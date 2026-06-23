Μάρκο Ρούμπιο: Έστειλε αυστηρό μήνυμα στο Ιράν – «Παράνομη η επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

«Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν νομιμοποιείται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε μια διεθνή αρτηρία ναυσιπλοΐας όπως τα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα πως οι χώρες της περιοχής συντάσσονται απόλυτα με τη συγκεκριμένη θέση.

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Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά την άφιξη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Άμπου Ντάμπι, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο σταθμό της επίσημης περιοδείας του στην περιοχή.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται με φόντο την ανάγκη σύσφιξης των σχέσεων με τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πρόσφατα βρέθηκαν στη δίνη επιθέσεων με ιρανικούς πυραύλους και drones.

Η αντζέντα των συνομιλιών

Το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης θα τεθεί στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων με τους Άραβες ηγέτες, ενώ θα εξεταστούν και παράράπλευρα ζητήματα εκτός κειμένου.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι μια μόνιμη και βιώσιμη εκεχειρία στην περιοχή είναι αδύνατον να επιτευχθεί, όσο φιλοϊρανικές οργανώσεις συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις από το έδαφος του Ιράκ ή να προβαίνουν σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Μετά τις αυριανές κρίσιμες επαφές του με την πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί διαδοχικά στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η διπλωματική αυτή περιοδεία των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί την προσεχή Πέμπτη, με τη συμμετοχή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στη διευρυμένη συνεδρίαση των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.