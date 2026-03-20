Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Ενωμένοι νικήσαμε τον εχθρό» – Το πρώτο του ηχητικό μήνυμα

Το πρώτο του ηχητικό μήνυμα έστειλε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ το βράδυ της Παρασκευής 20/3.

«Παρά τις διαφορές μας σε θρησκεία, κουλτούρα και πολιτική προέλευση, έχουμε νικήσει τον εχθρό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο ηχογραφημένο μήνυμα του.

Iran's Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, has released an audio message for the Persian New Year, where he said that the country's unity had defeated the enemy.



Khamenei’s message comes amid rumours over his health following US-Israeli strikes. pic.twitter.com/EI92MUeAHG— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 20, 2026

Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα στη δημοσιότητα δόθηκε από τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ένα βίντεο του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο στο οποίο δεν εμφανίζεται η χρονολογία του, φαίνεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να διδάσκει θρησκευτικά, με το μυστήριο πάντως για την κατάσταση της υγείας του να παραμένει μυστήριο καθώς κανείς δεν ξέρει αν έχει τραυματιστεί ή ακόμη και αν βρίσκεται στη ζωή.

A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Ο Μοτζαμπά Χαμενεΐ είπε πως “ο εχθρός ηττήθηκε”, σε γραπτό μήνυμά του για την περσική Πρωτοχρονιά

O νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ κήρυξε σήμερα τη νίκη επί των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε ένα γραπτό μήνυμα με αφορμή την περσική Πρωτοχρονιά, το Νορούζ.

«Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», δήλωσε ο αγιατολάχ, που εξακολουθεί να μην εμφανίζεται δημοσίως, αφότου ορίστηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε έναν αεροπορικό βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου.

Ή ο δημιουργός των καρδιών και της νύχτας, ή ο διαχειριστής της νύχτας και της ημέρας, ή ο μετατροπέας όλων των πραγμάτων, ο δρόμος του παρόντος μας προς το καλύτερο των πραγμάτων.

Φέτος, η άνοιξη της πνευματικότητας και η άνοιξη της φύσης, δηλαδή το Eid al-Fitr και η αρχαία γιορτή του Nowruz, συνέπεσαν. Συγχαίρω κάθε μέλος του έθνους για αυτές τις δύο θρησκευτικές και εθνικές γιορτές και συγχαίρω ιδιαίτερα όλους τους Μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο για το Eid al-Fitr. Οφείλω επίσης να συγχαρώ όλους για τις αξιοσημείωτες νίκες των πολεμιστών του Ισλάμ και να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και τη συμπάθειά μου σε όλες τις οικογένειες και τους επιζώντες των υψηλόβαθμων μαρτύρων του Δεύτερου Επιβεβλημένου Πολέμου, του πραξικοπήματος του Ιανουαρίου 1999 και του Τρίτου Επιβεβλημένου Πολέμου, και στους μάρτυρες της ασφάλειας και των συνοριοφυλάκων, και στους άγνωστους μάρτυρες στρατιώτες.

Με την ευκαιρία της άφιξης του ισλαμικού έτους 1405, έχω μερικές αιτήσεις που θα ήθελα να παρουσιάσω παρακάτω.

Καταρχάς, θα κάνω μια σύντομη ανασκόπηση ορισμένων από τα σημαντικά γεγονότα του περασμένου έτους. Πέρυσι, ο αγαπητός μας λαός βίωσε τρεις στρατιωτικούς πολέμους και πολέμους ασφαλείας. Ο πρώτος πόλεμος ήταν ο πόλεμος του Χορντάντ, στον οποίο ο Σιωνιστής εχθρός, με ειδική αμερικανική βοήθεια και εν μέσω διαπραγματεύσεων, σε μια δειλή επίθεση μαρτύρησε μερικούς από τους καλύτερους διοικητές και εξέχοντες επιστήμονες της χώρας, και στη συνέχεια περίπου 1.000 συμπατριώτες μας. Λόγω ενός κατάφωρου λανθασμένου υπολογισμού, ο εχθρός νόμιζε ότι μετά από μία ή δύο μέρες, αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν αυτοί που θα ανέτρεπαν το ισλαμικό σύστημα. Ωστόσο, με την επαγρύπνηση εσάς και την απαράμιλλη γενναιότητα των πολεμιστών του Ισλάμ και τις πολλές θυσίες τους, σύντομα εμφανίστηκαν σε αυτόν ίχνη αδυναμίας και απελπισίας, και μέσω της μεσολάβησης και της προσπάθειας εγκατάλειψης της σύγκρουσης, με κάποιο τρόπο σώθηκε από το χείλος της αβύσσου.

Ο δεύτερος πόλεμος ήταν το πραξικόπημα του Δεκεμβρίου, κατά το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς, πιστεύοντας ότι ο ιρανικός λαός θα υλοποιούσε τις επιθυμίες του εχθρού λόγω των οικονομικών προβλημάτων που τους επιβλήθηκαν, χρησιμοποίησαν τους μισθοφόρους τους για να προκαλέσουν αμέτρητες καταστροφές, σκοτώνοντας περισσότερους αγαπημένους μας συμπατριώτες από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο και προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Ο τρίτος πόλεμος είναι ο πόλεμος στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και την πρώτη ημέρα αυτού του πολέμου, αποχαιρετήσαμε με δακρυσμένα μάτια και θλιμμένη και συντετριμμένη καρδιά τον συμπονετικό πατέρα του έθνους, τον μεγάλο και αξιότιμο ηγέτη μας, τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος ηγούνταν με ανυπομονησία ενός καραβανιού μαρτύρων σε ένα ουράνιο ταξίδι προς έναν τόπο που του είχε επιφυλαχθεί υπό τη σκιά του θείου ελέους και της εγγύτητας στα φώτα της δικαιοσύνης και ανάμεσα στις τάξεις των δικαίων και των μαρτύρων. Επίσης, από εκείνη την ημέρα και μετά, σταδιακά αποχαιρετήσαμε με μεγάλη λύπη τους άλλους μάρτυρες αυτού του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του Σχολείου Shajra Tayyiba Minab, των γενναίων και καταπιεσμένων αστεριών του Καταστροφέα του Κόσμου, των μαρτύρων διοικητών και πολεμιστών του IRGC, του στρατού, των Faraja και των Basij, των άγνωστων στρατιωτών, των γενναίων συνοριοφυλάκων και όλων των άλλων μελών του έθνους, νέων και ηλικιωμένων, που πέρασαν μπροστά μας σε ένα καραβάνι φωτός. Αυτός ο πόλεμος διεξήχθη αφού ο εχθρός απελπίστηκε από το σημαντικό λαϊκό κίνημα υπέρ του, και με την ψευδαίσθηση ότι αν μαρτυρούσε τον επικεφαλής του καθεστώτος και μια σειρά από στρατιωτικούς ηγέτες, θα δημιουργούσε φόβο και απελπισία σε εσάς, αγαπητέ μας λαέ, αναγκάζοντάς σας να εγκαταλείψετε το πεδίο της μάχης, και έτσι να πραγματοποιήσετε το όνειρο της κυριαρχίας στο Ιράν και στη συνέχεια της διαίρεσης του. Αλλά σε αυτόν τον ευλογημένο μήνα, συνδυάσατε τη νηστεία με τον τζιχάντ και παρείχατε μια ευρεία αμυντική γραμμή τόσο πλατιά όσο η χώρα και ισχυρές οχυρώσεις τόσες όσο οι πλατείες, οι γειτονιές και τα τζαμιά της, και έτσι του επιφέρατε ένα αινιγματικό πλήγμα. σε τέτοιο βαθμό που κατέφυγε στο να λέει αντιφατικά λόγια και πολλές ανοησίες που είναι σημάδια έλλειψης επίγνωσης και αδυναμίας αντίληψης.

Προηγουμένως καταστείλατε το πραξικόπημα στις 22 Ιανουαρίου, και στις 22 Φεβρουαρίου, δείξατε για άλλη μια φορά την αντίθεσή σας στην παγκόσμια αλαζονεία και την ακούραστη συμπεριφορά σας, και στις 22 Μαρτίου, η οποία συνέπεσε με την Ημέρα της Αλ-Κοντς, του καταστήσατε σαφές χτυπώντας τον ότι δεν ασχολείται μόνο με πυραύλους, drones, τορπίλες και στρατιωτικά ζητήματα. Η πρώτη γραμμή του Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μικροπρεπή και μικρή νοοτροπία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά από τον αγαπητό μας λαό που δημιούργησε αυτό το μεγάλο έπος, καθώς και τον γενναίο, ειλικρινή και δημοφιλή πρόεδρο και άλλους αξιωματούχους που ήταν παρόντες σε αυτή την τελετή, χωρίς καμία τυπικότητα ή παράσημο, ανάμεσα στον λαό. Αυτό το είδος εργασίας και η προσποίηση μπορεί να είναι κάτι πολύ αξιέπαινο από μόνο του, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τη συνοχή μεταξύ του έθνους και των ηγεμόνων. Επί του παρόντος, ως αποτέλεσμα της παράξενης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες, με όλες τις διαφορές στη θρησκευτική, πνευματική, πολιτιστική και πολιτική προέλευση, ο εχθρός έχει διαλυθεί. Αυτό θα πρέπει να θεωρείται μια ιδιαίτερη ευλογία από τον Παντοδύναμο Θεό και πρέπει κανείς να είναι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό με τη γλώσσα, με την καρδιά και με την πράξη. Ένας από τους απαράβατους κανόνες είναι ότι κάθε φορά που ευχαριστούμε για μια ευλογία, οι ρίζες της γίνονται ισχυρότερες ή πιο υψωμένες ανάλογα με το ποσό της ευγνωμοσύνης, και περισσότερες χάρες απονέμονται στο ευγνώμον άτομο. Αυτό που απαιτείται σήμερα όσον αφορά την πρακτική ευγνωμοσύνη είναι να θεωρούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία απλώς ένα έλεος από τον Παντοδύναμο Θεό και να την χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η ενότητα σίγουρα θα γίνει ισχυρότερη και πιο σταθερή, και οι εχθροί σας θα ταπεινωθούν και θα μειωθούν. Αυτά ήταν μια ανασκόπηση ορισμένων από τα σημαντικά γεγονότα του έτους 1404.

Αλλά τώρα που βρισκόμαστε στο κατώφλι του έτους 1405, αντιμετωπίζουμε πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι αποχαιρετάμε για πάντα τον αγαπητό μας επισκέπτη, τον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού 1447. Τον μήνα κατά τον οποίο οι καρδιές σας στράφηκαν προς τους ουρανούς τη Laylat al-Qadr και επικαλεστήκατε τον Ελεήμονα Θεό, και Εκείνος έστρεψε το ελεήμονο βλέμμα Του πάνω σας. Ζητήσατε από τον Κύριό μας, είθε ο Αλλάχ να επιταχύνει το τέλος του κόσμου και του Θεού του, νίκη, νίκη, ευημερία και κάθε είδους ευλογίες, και σίγουρα, με το ιστορικό της φροντίδας που έχει δοθεί πάντα σε αυτό το σύστημα και αυτό το έθνος, αν θέλει ο Θεός, θα λάβετε είτε το ίδιο με αυτό που ζήτησε η καρδιά σας είτε καλύτερο. Ταυτόχρονα με αυτόν τον αποχαιρετισμό, που όσο περισσότερη γνώση έχουν οι άνθρωποι, τόσο πιο πικρός και θλιβερός θα είναι, αγκαλιάζουμε την ευλογημένη ημισέληνο και τις πλήρεις ημέρες του Shawwal al-Mukarramah στην ζεστή μας αγκαλιά και περιμένουμε το Eid του Ευλογημένου και Υψίστου, με φόβο και ελπίδα. Ελπίζω ότι μετά την νυχτερινή και καθημερινή σας υπάκουη παρουσία, αγαπητό έθνος, και την επική δημιουργία της Ημέρας της Αλ-Κοντς, ο Παντοδύναμος δεν θα μας φερθεί παρά μόνο με τη γενναιοδωρία, την ανοχή, τη συγχώρεση και τη γενική καλοσύνη Του, στην οποία εμείς και εσείς έχουμε συνηθίσει. Ελπίζουμε ιδιαίτερα ότι σύντομα θα γεμίσει την ευλογημένη καρδιά Του με χαρά με τα καλά νέα ενός γενικού ανοίγματος στο θέμα της γενικής εμφάνισης του Κυρίου μας, του Μεγαλύτερου Φύλακα του Αλλάχ, ενώπιον του οποίου κάθε είδους ευλογίες θα κατέλθουν στους λαούς του κόσμου με τη γενναιοδωρία και τη χάρη Του.

Μια άλλη σημαντική περίσταση που αντιμετωπίζουμε είναι η αρχαία γιορτή του Νορούζ, μια γιορτή που φέρνει μαζί της ένα δώρο από τη φύση ανανέωσης, φρεσκάδας και ζωής, και είναι ιδανική για χαρά και εορτασμό.

Από την άλλη πλευρά, για το ευρύ κοινό, αυτή είναι η πρώτη χρονιά που ο μάρτυρας ηγέτης μας και άλλοι υψηλόβαθμοι μάρτυρες δεν είναι ανάμεσά μας. Ειδικά οι καρδιές των οικογενειών και των επιζώντων των μαρτύρων θρηνούν για τους αγαπημένους τους. Ταυτόχρονα, από την πλευρά μου και ως απλός πολίτης που έχω αρκετούς μάρτυρες στον κύκλο μου, φαντάζομαι ότι ενώ φοράμε πένθιμη στολή και οι καρδιές μας είναι μια φωλιά θλίψης και θλίψης για όλους τους μάρτυρες, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτές τις μέρες, οι νεόνυμφοι και τα νεόνυμφα ζευγάρια μας θα πάνε στο σπίτι της μοίρας και, αν θέλει ο Θεός, οι προσευχές του μάρτυρα ηγέτη μας και άλλων αξιότιμων μαρτύρων αυτού του πολέμου θα συνοδεύουν την πορεία αυτών των αγαπημένων. Συνιστώ στο ευρύ κοινό να έχει τις συνήθεις επισκέψεις και επισκέψεις αυτές τις μέρες, φυσικά, σεβόμενοι τους επιζώντες των μαρτύρων και φροντίζοντας για την ευημερία τους. Και ίσως οι άνθρωποι κάθε γειτονιάς, εάν γίνει ο απαραίτητος συντονισμός και είναι δυνατόν, να ξεκινήσουν τις επισκέψεις τους για την Πρωτοχρονιά τιμώντας τους μάρτυρες του ίδιου τόπου. Φυσικά, το χρονικό διάστημα που όρισε η αξιότιμη κυβέρνηση για την τραγωδία του μαρτυρίου του αγαπημένου μας ηγέτη παραμένει ως έχει, και η τήρηση και η διατήρησή του θεωρείται πτυχή του μεγαλείου αυτού του συστήματος και της χώρας.

Μετά από αυτά τα λόγια, υπάρχουν και άλλες σύντομες παρακλήσεις.

Καταρχάς, πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους, εκτός από την παρουσία τους στις πλατείες, τις γειτονιές και τα τζαμιά, καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες για να αναδείξουν τον κοινωνικό τους ρόλο στις μέρες μας. Αυτό περιλαμβάνει ορισμένες παραγωγικές μονάδες, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, και ορισμένες βιομηχανίες υπηρεσιών, και ιδιαίτερα άτομα που απλώς παρέχουν κάθε είδους χρήσιμες υπηρεσίες σε ανθρώπους δωρεάν, χωρίς να το απαιτούν οι δουλειές τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.

Δεύτερον, ένας δρόμος του εχθρού είναι οι επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες στις μέρες μας, στοχεύοντας συγκεκριμένα στο μυαλό και την ψυχή μεμονωμένων ανθρώπων, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και, κατά συνέπεια, της εθνικής ασφάλειας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην αφήσουμε αυτή την σκοτεινή πρόθεση να υλοποιηθεί λόγω δικής μας αμέλειας. Επομένως, η συμβουλή μου προς τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης της χώρας μας, με όλες τις πνευματικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαφορές που μπορεί να έχουν, είναι να απέχουν από την σοβαρή αντιμετώπιση των αδύναμων σημείων. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα ο εχθρός να επιτύχει τον στόχο του.

Τρίτον, ένα παράθυρο ελπίδας για τον εχθρό είναι να εκμεταλλευτεί τις οικονομικές και διαχειριστικές αδυναμίες που έχουν διαμορφωθεί εδώ και πολύ καιρό. Ο μάρτυρας ηγέτης μας, Αλα-Αλάχ Μακάμε, είχε επικεντρώσει το κύριο επίκεντρο και σύνθημα της χρονιάς στην οικονομία σε διάφορα χρόνια. Κατά τη γνώμη αυτού του ταπεινού ατόμου, η διασφάλιση των μέσων διαβίωσης του λαού, η βελτίωση των υποδομών διαβίωσης και πρόνοιας και η δημιουργία πλούτου για το ευρύ κοινό θα πρέπει να θεωρούνται το κεντρικό σημείο και ένα είδος άμυνας, ακόμη και μια σημαντική πρόοδος, ενάντια στον οικονομικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο εχθρός. Μία από τις επιτυχίες μου ήταν η ευκαιρία να ακούσω τα λόγια αγαπημένων ανθρώπων από διάφορες κοινωνικές τάξεις. Για παράδειγμα, για ένα χρονικό διάστημα, ταξίδεψα μαζί σας σε ένα ταξί που ετοιμάστηκε κατόπιν αιτήματός μου στους δρόμους της Τεχεράνης με μια ανώνυμη αντιπροσωπεία και άκουσα τα λόγια σας, και θεώρησα αυτό το είδος δειγματοληψίας ανώτερο από πολλές έρευνες. Η αντίληψή μου σε πολλές περιπτώσεις συμφωνούσε με τα λόγια σας, τα οποία συνήθως εκφράζονταν με τη μορφή διαφόρων επικρίσεων που σχετίζονται με οικονομικές και διαχειριστικές πτυχές. Εν τω μεταξύ, έμαθα πολλά από εσάς και συνεχίζω να αναζητώ νέες γνώσεις. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες πριν και μετά την 19η του Ραμαζανιού, έμαθα κάποια πράγματα από διάφορους ανθρώπους που ήταν παρόντες στις πλατείες. Ελπίζω ότι δεν θα στερηθώ αυτή την ευλογία. Μετά από αυτές τις γνώσεις, τις ακροάσεις και άλλες μελέτες, έχει καταβληθεί προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό και εξειδικευμένο σχέδιο θεραπείας που είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο. Δόξα τω Θεώ, αυτό έχει υλοποιηθεί σε αποδεκτό βαθμό και σύντομα θα είναι έτοιμο για δράση από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας με τη συνεργασία όλων των μελών του έθνους, αν θέλει ο Θεός. Και στο τέλος αυτής της ενότητας, βασιζόμενος στον μεγάλο μάρτυρα ηγέτη, ανακοινώνω το φετινό σύνθημα ως «Οικονομία Αντίστασης στη Σκιά της Εθνικής Ενότητας και της Εθνικής Ασφάλειας».

Τέταρτον και τελευταίο, αυτό που ανέφερα στην πρώτη δήλωση σχετικά με την άποψη και την πολιτική του καθεστώτος όσον αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες είναι ένα σοβαρό και πραγματικό ζήτημα. Εκτός από το στοιχείο της γειτονίας, γνωρίζουμε και άλλα πνευματικά στοιχεία, τα οποία είναι, πάνω απ’ όλα, η κοινή αφοσίωση στη θρησκεία του Ισλάμ, καθώς και η ύπαρξη ιερών τόπων και ιερών τόπων σε ορισμένους από αυτούς, η παρουσία πολλών Ιρανών ως κατοίκων και εργαζομένων σε άλλους, και η κοινή εθνικότητα ή κοινή γλώσσα ή κοινά στρατηγικά συμφέροντα, ειδικά ενάντια στο μέτωπο της αλαζονείας, σε άλλους, καθένα από τα οποία μόνο του μπορεί να ενισχύσει τις καλές σχέσεις στον τόπο του. Θεωρούμε τους ανατολικούς γείτονές μας πολύ κοντά μας. Γνωρίζω εδώ και καιρό το Πακιστάν ως χώρα που παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μάρτυρα ηγέτη μας, ένα παράδειγμα του οποίου εκδηλώθηκε στην πίκρα στο λαιμό του στα κηρύγματα προσευχής λόγω της καταστροφικής πλημμύρας που απείλησε τη ζωή των ομόθρησκών μας εκεί. Και εγώ, για διάφορους λόγους, πάντα σκεφτόμουν το ίδιο και δεν δίστασα να το εκφράσω σε διάφορες συναντήσεις. Εδώ, θα ήθελα να ζητήσω από τις δύο αδελφές χώρες μας, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους για χάρη του Θεού και για να αποτρέψουν τη διαίρεση της μουσουλμανικής κοινότητας, και είμαι πρόθυμος να λάβω τα απαραίτητα μέτρα από την πλευρά μου.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Τουρκία και το Ομάν, χώρες που έχουν καλές σχέσεις μαζί μας, εναντίον ορισμένων περιοχών αυτών των χωρών δεν πραγματοποιήθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή άλλες δυνάμεις του Μετώπου Αντίστασης. Αυτό είναι ένα τέχνασμα ότι ο Σιωνιστής εχθρός χρησιμοποιεί την τακτική της ψευδούς σημαίας για να δημιουργήσει διχόνοια μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των γειτόνων της, και μπορεί να συμβεί και σε ορισμένες άλλες χώρες. Έχω ήδη αναφέρει το υπόλοιπο υλικό που σχετίζεται με αυτήν την ενότητα.

Ελπίζω ότι με τις προσευχές του Κυρίου μας, είθε ο Θεός να επιταχύνει την επιστροφή του και τη χάρη του Σεβασμιωτάτου, θα έχουμε μια καλή χρονιά μπροστά μας, γεμάτη νίκες και κάθε είδους υλικά και πνευματικά ανοίγματα για το έθνος μας και όλους τους μουσουλμάνους γείτονές μας και έθνη, ιδιαίτερα τα στοιχεία του μετώπου αντίστασης, και μια χρονιά που δεν είναι τόσο καλή για τους εχθρούς του Ισλάμ και της ανθρωπότητας. Και δεν επιθυμούμε να στείλουμε ευλογίες σε όσους είναι αδύναμοι στη γη, και να τους κάνουμε Ιμάμηδες, και να τους κάνουμε κληρονόμους, και να τους ενδυναμώσουμε. Το φως του Φαραώ και του Αμάν και των στρατιωτών τους, είναι επίσης επιφυλακτικοί. Η αλήθεια του Αλλάχ, του Υψίστου, και η αλήθεια του Αγγελιοφόρου του Αλλάχ, και η αλήθεια του Αλλάχ, του Υψίστου, μεταξύ των μαρτύρων.

Και ειρήνη σε εσάς, και το έλεος του Θεού και οι ευλογίες Του.

Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei