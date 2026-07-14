Φωτιά στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης 14/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης.

Άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλη μήνυμα από το 112, που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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“Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”, αναφέρεται στο μήνυμα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην περιοχή όπου μαίνεται η φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να μην καούν.

Επί τόπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και δέκα οχήματα και από αέρος κάνουν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Θερμης, που υποστηρίζουν το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής. #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα Τρίτη 14/7 σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).