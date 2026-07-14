ΕΛΑΣ: Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.000 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων μέσα σε μία βδομάδα – Τα αναλυτικά στοιχεία

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

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Ειδικότερα, το διάστημα από 6 έως 12 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 22.417 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.273 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -86- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 253 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -1.497- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -81- διανομείς), -206- επιβάτες δίκυκλων, -720- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και -56- οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-896- στην Αττική,

-533- στο Νότιο Αιγαίο,

-297- στα Ιόνια Νησιά,

-188- στην Κρήτη,

-147- στην Δυτική Ελλάδα,

-110- στη Θεσσαλία,

-88- στην Πελοπόννησο,

-69- στην Κεντρική Μακεδονία,

-48- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-45- στη Στερεά Ελλάδα,

-41- στη Θεσσαλονίκη,

-30- στο Βόρειο Αιγαίο,

-26- στην Ήπειρο και

-8- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη). -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

δικύκλων. -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.