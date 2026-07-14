Φωτιά σε παμπ στην Μπανγκόκ: Υπέκυψαν στα τραύματα του τρεις τραυματίες – Τουλάχιστον 30 νεκροί, τα κενά ασφαλείας και η έρευνα για εγκληματική αμέλεια

Στους 30 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από φωτιά σε παμπ στην Μπανγκόκ με την έρευνα των αρχών να συνεχίζεται για να αποκαλυφθούν τα αίτια της τραγωδίας στην Ταϊλάνδη.

Το τοπικό δημοτικό γραφείο ανακοίνωσε την Τρίτη (14/07) ότι τρεις ακόμη άνθρωποι υπέκυψαν στα σοβαρά τους τραύματα. Η αρχική εκτίμηση αναφέρει ότι η φονική πυρκαγιά ξεκίνησε από κλιματιστικό που βρισκόταν κοντά στην σκηνή. Τρία θύματα παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση, ενώ η αστυνομία της Μπανγκόκ έχει προχωρήσει γνωρίζει τις ταυτότητες των 27 νεκρών που ήταν ο αρχικός αριθμός των θυμάτων της τραγωδίας. Οι περισσότεροι ήταν υπήκοοι Ταϊλάνδης.

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Από τους τραυματίες, 24 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, 15 έχουν υποστεί μέτριας σοβαρότητας τραύματα, ενώ, 36 υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Κιττιράτ Φανφέντ, τόνισε ότι «σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία έχει θέσει την αμέλεια ως το βασικό σενάριο που καθοδηγεί την έρευνα».

Η παμπ Rong Beer Na Ladprao εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήρια για αυτό το τραγικό περιστατικό» και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων. Το κατάστημα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης, δεσμεύτηκε επίσης να στηρίξει πλήρως την έρευνα και μία «διαφανή διαδικασία διερεύνησης των γεγονότων», καθώς οι Αρχές εξετάζουν αν οι έξοδοι κινδύνου ήταν προσβάσιμες.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς από την φωτιά σε παμπ στην Μπανγκόκ εντοπίστηκαν παγιδευμένοι σε τουαλέτες χωρίς παράθυρα, κοντά σε μία από τις πίσω εξόδους, σύμφωνα με τον Κιτταράθ. Η συγκεκριμένη έξοδος δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς οι πελάτες ενδέχεται να εμποδίστηκαν να φτάσουν σε αυτήν από ένα τραπέζι που είχε τοποθετηθεί, ενώ ακόμη ένα σενάριο που εξετάζει η αστυνομία ήταν το σκοτάδι που επικρατούσε στο σημείο που έδωσε την δυνατότητα στους θαμώνες να εντοπίσουν την έξοδο.

H παμπ, που βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση δίπλα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και δύο εμπορικά κέντρα, είναι ένα από τα μπαρ της περιοχής που συχνά γεμίζουν με κόσμο τα βράδια του Σαββατοκύριακου, και τα οποία σερβίρουν φαγητό και αλκοόλ, έχουν ζωντανή μουσική και τηλεοράσεις με ζωντανή μετάδοση ποδοσφαίρου.

Παμπ του ίδιου ιδιοκτήτη είχε καεί και το 2019

Σύμφωνα με το δίκτυο PBS Thai, ο ιδιοκτήτης του «Rong Beer Na Lat Phrao» ήταν στο παρελθόν ιδιοκτήτης μιας άλλης παμπ στην επαρχία Γιασοθόν της Ταϊλάνδης, η οποία επίσης καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά τον Δεκέμβριο του 2019. Σε εκείνο το περιστατικό δεν είχαν υπάρξει θύματα, καθώς η φωτιά είχε ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 34 άτομα έχουν ανακριθεί μέχρι στιγμής και ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες αφού θα έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ιδιοκτήτης είναι μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η διεύθυνση της παμπ στη σελίδα της στο Facebook ζήτησε συγγνώμη για την πυρκαγιά και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα.

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«Ζητούμε ειλικρινή συγγνώμη για τα πολύ θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και στέλνουμε την υποστήριξή μας στους τραυματίες», ανέφερε σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, πολλά από τα οποία εξέφραζαν θυμό και αμφισβητούσαν ότι είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας —ειδικά της πυρασφάλειας—, υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος αυτό της νοτιοανατολικής Ασίας.

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Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.

Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στην Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.